張繼聰新歌回望28歲的自己　「我最明白佢經歷咗啲乜」

張繼聰推出全新單曲《玻璃窗的我》，由阿聰親自作曲、小克填詞，打造一場與自我對話的音樂旅程。歌曲以「玻璃窗」為意象，映照出人生不同階段的自己，細膩描繪成長路上的掙扎與覺悟，鼓勵聽眾學會與自己和解，因為未來的你終會感謝現在堅持的自己。

張繼聰新歌《玻璃窗的我》是給28歲的自己一封信。（網上圖片）

張繼聰坦言，這首歌的創作靈感源自他對28歲自己的回望——那個剛成為父親、在人生路上咬牙前行的年輕人。他回憶道，每當翻看當年的照片，總能看到鏡頭前那個從容堅強的自己，但只有他清楚，照片背後藏著多少不為人知的艱辛：「我望住佢嘅相，我見到笑容背後佢嘅另一面，我睇到佢眼裏嘅悲傷，知道佢每日都經歷緊好多困難，有好多辛酸無人知。呢個後生仔從來冇同人講，但我最明白佢經歷咗啲乜。」

張繼聰每次重溫昔日的照片，都忍不住想給自己一個擁抱：「我好想多謝佢，係佢當年冇放棄，先有今日嘅我，令我面對困境時變得更加堅強。」（經理人公司提供）

如今45歲的張繼聰，每次看到照片中年輕的自己，總忍不住想給他一個擁抱：「我好想多謝佢，係佢當年冇放棄，先有今日嘅我，令我面對困境時變得更加堅強。」這份感激之情，正是他創作這首歌的原因。

張繼聰透露，無論當時經歷多少逆境，他的內心深處總有一把聲音在說：「你要加油！我同你一齊。冇人錫你唔緊要，你要學識錫自己。」直到現在他再回想，那個聲音彷彿是來自未來的自己。他更分享，如今遇到困難時，常會想像60歲的自己將會如何鼓勵現在的自己，正如現在的他感謝過去的自己一樣，這種跨時空的對話，讓他獲得無窮力量。

張繼聰這十數年來，最大轉變應該是擁有一家四口幸福的愛。（網上圖片）

《玻璃窗的我》承載著張繼聰從成長中領悟的感動，他希望透過音樂告訴大家：那些曾被視為傷疤的經歷、過去的陰影，往往成就了今日的自己。張繼聰表示：「我想透過呢首歌鼓勵大家，人生經歷中留下嘅每一道傷痕，其實係你嘅成長勳章，塑造咗而家嘅你。」正是這些經歷，塑造了今天的張繼聰，學會擁抱過去，接納生命中的所有面向，才是對現在自己最好的善待。