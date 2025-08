Westlife慶祝出道25周年　包機票酒店請粉絲飛倫敦睇紀念演唱會

初代男團Westlife於90年代出道即紅遍全球,唱過多首經典金曲,包括《You raise me up》、《My love》、《Swear it Again》《If I let you go》等,為了慶祝出道25年,Westlife將為香港粉絲提供千載難逢的機會,邀請粉絲於今年10月飛往倫敦,在Royal Albert Hall 參加他們的25周年紀念演唱會。

(Getty Images)

作為這次獨家粉絲活動的一部分,將有兩位幸運粉絲被選中,獲得一次全額贊助的倫敦之旅,包含倫敦來回機票、酒店住宿、Westlife 專屬周邊商品,以及在全球最具標誌性的場館之一欣賞演唱會的門票。對此,Westlife 表示:「亞洲一直在我們心中佔有特殊的位置,這是我們向多年來一直支持的粉絲表達感謝的一種方式,我們也希望能在倫敦見到你們。」

(Getty Images)

活動將於2025年8月4日至9月30日期間舉行,開放亞洲地區的粉絲參加。粉絲可以通過指定連結報名,得獎者將於10月3日公佈。報名截止日期為2025年9月30日,得獎者將透過電郵通知。

(Getty Images)

另外,早前Westlife宣布25周年紀念活動時,透露成員Mark Feehily因健康問題而不會參與。Mark去年於IG宣布因病為由而暫時離隊:「大部分樂迷都知我不久前有健康問題的挑戰。其實早於2020年8月我已接受手術。做完手術幾日我因感到痛楚而緊急入院,並留在ICU(深切治療部),我被告知是手術發生的併發症引致。我發展成為有生命威脅的敗血症,要即時接受手術保命。」雖然2020年12月已出院,但他表示情況一直未見好轉,2021年他在紐卡素開騷前因肺炎再度入院,更因而先後接受過4次手術。他表示目前自己需要專注康復,所以在沒有選擇之下暫別Westlife。目前Westlife只剩下Shane Filan、Kian Egan以及Nicky Bryne 3位成員。