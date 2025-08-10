BIG FOUR演唱會丨4子互窒互笑　張衛健曬樂悠卡被寸無仔送終？

張衛健、許志安、蘇永康及梁漢文組成的「BIG FOUR」於紅館舉行的一連三場《BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025》今晚（9日）開鑼，四子在圈緣佳，獲群星送贈花籃祝賀，數量非常多；而4子的4位太太也有前來捧場，鄭秀文在開場前雖然未有在觀眾席出現，但有粉絲拍下她從後台進入紅館睇騷，另外還有蘇永康兒子、劉浩龍、杜如風、林家棟、蔡思貝、陳山聰夫婦、楊秀惠及譚凱琪等前來支持。

許志安打頭陣獻唱。（葉志明 攝）

有粉絲影到Sammi低調入後台撐老公。（網上圖片）

多人捧場，包括林家楝。（葉志明 攝）

BIG FOUR 演唱會群星撐場：

4子輪流獻唱經典歌掀起序幕，許志安打頭陣唱《愛你》，之後蘇永康唱出《那誰》，梁漢文則唱《衣櫃裡的男人》，而張衛健來個反高潮唱出情深版《足球小將》，引得全場哄笑。4子在台上互窒互寸帶動氣氛，張衛健踢爆其他3子穿了「內增高鞋」，而自己只穿平底鞋，所以要保持距離。

4子一連三場演唱會開鑼！（葉志明 攝）

張衛健被笑身高，又曬出60歲才有嘅樂悠卡。（葉志明 攝）

許志安表示對上一次演唱會已是12年前，會滿足大家要求，之後就叫張衛健即場做「蜈蚣彈」，而張衛健隨即瞓在地上，但不是彈起身而是站起來，被梁漢文取笑是「蛤蚧反肚」。張衛健即拿出「殺手鐧」，就是年滿60歲才可以申請的樂悠卡，叫3人不要再蝦「老人家」。之後許志安又要求張衛健數蘇永康的優點，張衛健讚對方人靚聲甜，許志安則指蘇永康是4子中唯一有後代，張衛健反問許志安是否寸他「無仔送終」，梁漢文指張衛健可以生返個，不過許安就笑說：「樂悠卡都綠攞埋，生仔不如叫生蛇好過。」張衛健指太太張茜在台下，不過大家相識多年，不會為戲言而嬲。

張衛健被梁漢文取笑是「蛤蚧反肚」。（葉志明 攝）

只能慢慢企起身。（葉志明 攝）