GD演唱會上被丟假鈔　無禮陸粉遭圍攻後終致歉：出發點是想𢭃他

《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] 》巡迴演唱會香港站近日舉行，昨晚（9日）是第二場，但就有粉絲對G-Dragon（GD）作出極不禮貌的行為，到「握手位」他走近Fans演唱期間，觀眾席突然有人向他丟假鈔，GD一時來不及反應，一臉錯愕，轉頭及張望四周，回頭望了兩次才繼續向前行。

其他歌迷都對此舉非常憤怒，發文大罵：「真的越看越氣，影片一這粉絲什麼問題？真的很沒素質欸！用假鈔這樣來丟給志龍？這樣做很好？志龍會高興？看他臉色都變了，我覺得太過分了，『尊重』兩個字有那麽難嗎？」由於過往曾有Fans在演唱會上用玩具噴錢槍向GD噴錢，而GD當時有面露笑容，所以發文的粉絲就問，今次丟假鈔的Fans是否有樣學樣卻又學得不好，發文Fans又感嘆：「可憐的志龍，一回歸演出他都想做到最好，結果每一次演出都遇到那些奇奇怪怪的人，真是難為他了🥺🥺」

發文Fans又補充，在韓國文化裡「丟假錢」是帶有侮辱或嘲諷意味的行為，像是表達輕視對方「你只值這點錢」、施捨，甚至是挑釁的意味，批評掟假鈔的Fans不尊重表演、傷害藝人情感及影響現場氣氛，甚至很多粉絲留言表示，擔心GD會對香港Fans留下壞印象，以後都不再來香港。

而該位無禮Fans終於在小紅書上以簡體字發文致歉，她表示自己原意是想跟GD玩玩、𢭃他，也抱歉個人行為連累所有中國粉絲捱鬧，她說：「對不起，我確實思慮不周，不該撒錢的，我沒有任何不尊重的意思，我沒想到另外一層意思，出發點是像dancer撒彩帶一樣逗他，真的真的對不起。我已經深刻認識到自己行為的不妥，抱歉個人行為讓中飯（中國Fans）挨罵，我真沒有任何不尊重或是傷害龍的想法，也沒有要博眼球，給所有人道歉，我也給龍道過歉了，讓大家生氣失望，真的對不起！大家怎麼說我都接受，對不起抱歉在這樣一個開心的日子裡，讓大家壞了心情，朋友們也不用替我說話，確實是我做的不對，連累中飯挨罵真的對不起，我知道我道歉也不能平息大家的憤怒，以後我會注意自己的言行舉止，做什麼事情都三思後行，對不起！」

