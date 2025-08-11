陳奕迅世巡澳門終站尾場　High爆唱近4小時50首歌

陳奕迅（Eason）昨晚（10日）在澳門銀河綜藝館Galaxy Arena舉行《Fear and Dreams》世界巡迴演唱會最終站尾場，Eason太太徐濠縈，女兒陳康堤都來到澳門支持，張繼聰謝安琪、AK、劉浩龍等也有來捧場。 Eason全晚high到爆，連encore唱了足足50首歌，唱接近四小時，至凌晨12時23分才完騷。

陳奕迅感激太太同女兒。(陳順禎 攝)

Eason 在台上公開多謝老婆徐濠縈，「我點都要講一講，佢唔係咁鍾意公開多謝佢，我老婆同埋我個女。」Eason指還有一個key person要答謝，就是經理人及這個世巡的製作拍檔甘菁菁，笑指說太多怕被鬧；但又戥對方經常遇haters被鬧覺得好慘，想說一句啫話︰「咁叻你做吖！That’s it。」

Encore環節，Eason首唱《K歌之王》，特別多謝作曲的陳輝陽及填詞的林夕，感觸地說：「如果唔係呢隻歌，如果唔係陳輝陽同林夕，我諗…唔識講，好多謝佢哋兩個。」又說：「我得到好多好嘅歌曲，係好幸運嘅。」

Eason在Encore唱足12首歌，最後揀了1996年的第一首派台作品《時代曲》作結。他背著結他從舞台升上，說︰「其實一路諗有邊隻歌做完結，對我有意義，除咗參賽(新秀)歌《望月》，就係我人生第一隻正式派台作品，當時喺華星唱片，與監製江港生先生，喺旺角太平道佢屋企一齊寫，佢話︰『你寫歌啦，你識唔識寫？』我話唔識呀！於是彈啲chord，就一齊寫咗隻歌。而填詞就係當時好出色，到而家都咁出色嘅黃偉文譜上，加埋好好嘅編曲……就咁樣第一隻歌，在大時代出現咗，所以喺呢度好想返去我1996年8月16日出嘅碟，陳奕迅大碟嘅歌《時代曲》，送俾你哋。」

Eason不捨向觀眾揮手道別︰「後會有期！」

