環球唱片新人林暐竣REGENT　MV半裸騷肌︰全場目光在我身上好唔慣

環球唱片今日（11/8）宣布正式公告，推介2025年度唱作新人林暐竣（Regent Lam）。他早前於盧冠廷演唱會上擔任暖場嘉賓，首次踏足紅館。當時還未有屬於自己的歌曲，只獻唱了幾首大家耳熟能詳的歌曲。而今日就正式推出他首支個人單曲〈給月亮的情書〉，當中的曲、詞、編、監、唱全部均由他一手包辦，以2025年全新唱作人身份，正式踏入樂壇。

2025年度唱作新人林暐竣（Regent Lam），今日正式推出他首支個人單曲〈給月亮的情書〉。（唱片公司提供）

將鄧麗君經典〈月亮代表我的心〉融匯

Regent 向來聽歌時零規限，甚麼都會聽，連帶其創作的曲風亦多樣性，包括Pop、R&B、EDM 等。更有趣是他有一項特別嗜好，喜歡Mash Up歌曲，從沒關聯的歌曲中尋找共通點，再以各種編曲手法及技巧，將它們串連起來。Regent︰「由細到大都好鍾意 Mash Up 歌曲，最高紀錄是在5分鐘的表演上，Mash Up 了3、40首歌。」而他的出道作〈給月亮的情書〉，正正就是將鄧麗君的經典作〈月亮代表我的心〉，跟自己的創作交匯在一起。

MV中有少跟女友互動情節。（唱片公司提供）

Regent的笑容非常可親。（唱片公司提供）

原來其首支派台作〈給月亮的情書〉，當中用上鄧麗君經典〈月亮代表我的心〉的Intro作開頭，歌詞亦融入了「我的情也真 我的愛也真 月亮代表我的心」，再將自己的作品混合一起，來個新舊融和。要追溯為何Regent對這首經典感興趣，原來是關乎一位唱功了得的親戚（叔婆），每次見面便對著只有3歲的他唱個不停，別人牙牙學語，他就牙牙學唱。Regent︰「所以對『我的情也真 我的愛也真 月亮代表我的心』這三句歌詞特別印象深，今次亦刻意重新演繹一次放到最後。」

除此之外，Regent 又刻意在歌詞上融入李白的〈靜夜思〉其中兩句。Regent︰「這亦是我人生第一首背的詩詞，將第一首聽的歌，第一首背的詩，融入到自己第一首派台歌，非常有意思。」歌曲結尾，Regent 更再一次發揮Mash Up技倆，將兒歌〈Twinkle Twinkle Little Star〉貫穿上，讓月亮星星得以重聚。

千禧後被「潮流聖物」考起

去到拍攝MV當日，環球唱片找來電影導演羅耀輝執導，擅拍溫情及喜劇的羅導，一部《幸運是我》讓惠英紅贏得金像獎最佳女主角。而今次MV主題都是圍繞情，一段遙距的異地戀情。Regent在MV中與女友分隔兩地，這種異地之戀需要花不少心思維擊，所以Regent要在MV中做出不少甜蜜舉動，例如拍片向女友分享整早餐過程、偷偷地畫幅畫示愛、又向對方自彈自唱情歌等。

MV找來電影導演羅耀輝執導，擅拍溫情及喜劇的羅導，一部《幸運是我》讓惠英紅贏得金像獎最佳女主角。（唱片公司提供）

導演羅耀輝給予的種種任務，Regent都能夠順利完成。對於日常都有下廚，擅長煮西蘭花炒蝦球的他，要煮早餐簡直手到拿來，手沖咖啡雖然少接觸，但總算過關。唯獨要他拿起部80年代潮流聖物Walkman時，就顯得束手無策。畫面本應交代他將鄧麗君的錄音帶放入Walkman內再按PLAY，但對於千禧年出世的Regent，每個步驟都仿如奇妙之旅，怎樣打開部Walkman、如何將錄音帶放進去、憑甚麼決定是播Side A還是Side B，想跳到下一首又要按哪個鍵……每一樣都令Regent充滿驚喜，那份手動的機械感更讓他慢慢愛上。

畫面本應交代他將鄧麗君的錄音帶放入Walkman內再按PLAY，但對於千禧年出世的Regent，每個步驟都仿如奇妙之旅。（唱片公司提供）

半裸床戲大考驗

不過對Regent來說，全日最高難度一幕，竟然是要他扮起床一刻！事關導演羅耀輝要求Regent赤膊上陣，展現半裸睡姿的撩人情景，但對Regent來說就極為尷尬。「我以前身形比較肥，甚少在人面前除衫，近年開始勤力做GYM，叫有少少成績，但要在這麼多人面前半裸還是第一次，而且全場目光都集中在自己身上，令我好唔慣。」加上那是當天拍攝MV的首個鏡頭，首次面對如此多劇組人員的目光，那份不自在嚴重到，一個簡單的起床動作都要頻頻NG，雙手應該放哪裡好？面部遮太多？扭頸會否極不自然？起身起得太急或太慢？掀被動作太小？令Regent非常靦腆，一直在怕怕醜醜及心存歉意（因為生怕阻礙劇組人員拍攝）的狀態下完成拍攝，場面非常搞笑。雖則怕醜，但Regent都注重自己體形拍出來的效果，所以每逢等埋位便爭取時間做數十下掌上壓，盡量令兩塊胸肌上鏡時漲卜卜，歌迷看到時個心都卜卜跳。

對Regent來說，全日最高難度一幕，竟然是要他扮起床一刻。（唱片公司提供）

就算冇半裸，都有附上健碩身材畫面。（唱片公司提供）

要數全日拍攝，最令Regent表現得輕鬆自在，必然是自彈自唱一幕。原來只要他拿起結他，簡直判若兩人，剛才的害羞、尷尬、不知所措統統一掃而空，換來是一份自信、自在、自我，邊彈邊唱極為投入，現場瞬間變成Regent迷你演唱會，導演都滿意他的表現，只拍了幾個Take便收貨，大家提早收工。