BIG FOUR開騷獲子華神、Eason撐場　許志安訴心聲再度淚灑

「BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025」昨晚尾場，台下星閃閃，除有子華神，仲有Eason陳奕迅，而張繼聰、謝安琪繼續拍拖睇騷，張玉珊亦同男友盧啟賢甜蜜到場，Niki周勵淇、Yumiko鄭希怡與囡囡梁浸浸、呂良偉夫婦亦有捧場。

「BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025」昨晚尾場。(陳順禎 攝)

台下星閃閃，除有子華神，仲有Eason陳奕迅、而張繼聰、謝安琪繼續拍拖睇騷、張玉珊亦同男友盧啟賢甜蜜到場，Niki周勵淇、Yumiko鄭希怡與囡囡梁浸浸、呂良偉夫婦亦有捧場。(陳順禎 攝)

台下星閃閃，除有子華神，仲有Eason陳奕迅、而張繼聰、謝安琪繼續拍拖睇騷、張玉珊亦同男友盧啟賢甜蜜到場，Niki周勵淇、Yumiko鄭希怡與囡囡梁浸浸、呂良偉夫婦亦有捧場。(陳順禎 攝)

台下星閃閃，除有子華神，仲有Eason陳奕迅、而張繼聰、謝安琪繼續拍拖睇騷、張玉珊亦同男友盧啟賢甜蜜到場，Niki周勵淇、Yumiko鄭希怡與囡囡梁浸浸、呂良偉夫婦亦有捧場。(陳順禎 攝)

台下星閃閃，除有子華神，仲有Eason陳奕迅、而張繼聰、謝安琪繼續拍拖睇騷、張玉珊亦同男友盧啟賢甜蜜到場，Niki周勵淇、Yumiko鄭希怡與囡囡梁浸浸、呂良偉夫婦亦有捧場。(陳順禎 攝)

台下星閃閃，除有子華神，仲有Eason陳奕迅、而張繼聰、謝安琪繼續拍拖睇騷、張玉珊亦同男友盧啟賢甜蜜到場，Niki周勵淇、Yumiko鄭希怡與囡囡梁浸浸、呂良偉夫婦亦有捧場。(陳順禎 攝)

BIG FOUR以4手聯彈結他《將冰山劈開》，其後安仔與鄧建明邊彈結他邊唱《我的天我的歌》、《一家一減你》、《心血》等經典歌曲，期間唱到眼濕濕，他感謝大家給他一個如此奇妙的感覺，又話自己好耐無試過唱歌唱到如此入心。「喺人生當中一定好多悲歡離合，喺每日每一分一秒都有好多不安變，令到我哋唔知點去處理，但呢首歌正正喺我最軟弱時，有人拍拍我膊頭同我講『你得嘅』、『畀心機加油』，呢幾年我聽得最多係呢幾句說話，無論我去買嘢食又好，自己跑步又好。」安仔之後唱出《一步一生》。

BIG FOUR以4手聯彈結他《將冰山劈開》。(陳順禎 攝)

張衛健。(陳順禎 攝)

BIG FOUR。(陳順禎 攝)

安仔與鄧建明邊彈結他邊唱《我的天我的歌》、《一家一減你》、《心血》等經典歌曲，期間唱到眼濕濕。(陳順禎 攝)

安仔與鄧建明邊彈結他邊唱《我的天我的歌》、《一家一減你》、《心血》等經典歌曲，期間唱到眼濕濕。(陳順禎 攝)