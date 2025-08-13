南非小天后Tyla香港站演唱會11月震撼亞博　預告學廣東話冧歌迷

南非小天後Tyla年僅22歲就憑《Water》破多項音樂紀錄，榮獲格林美，人氣歌手都搶住跟她合作，是當之無愧的新世代女王！Tyla近日宣布展開首個亞洲巡迴演唱會《WE WANNA PARTY ASIA TOUR》，11月23日將首度登陸香港亞博！Tyla仲表示特別期待此次訪港，想學廣東話同Fans互動，勢要即場冧爆港迷！



南非小天后Tyla憑住一首《Water》洗版全球，紅到發紫，連美國饒舌歌手Travis Scott都要主動Remix，BLACKPINK成員Lisa都搶住跟她合作新歌《When I'm With You》！這位22歲的樂壇超新星，最近宣布展開首個亞洲巡迴演唱會《WE WANNA PARTY ASIA TOUR》，香港站將於11月23日舉行，選址亞洲國際博覽館，這位樂壇小天后的演出絕對是今年不能錯過的盛事！

Tyla年紀輕輕，但威水史一籮籮，《Water》為她創下多項驚人紀錄，歌曲推出半年內，便於第66屆格林美頒獎典禮上，獲得她首座格林美獎「最佳非洲音樂表演獎」，這個獎項是格林美獎首次設立，Tyla是首位獲得此獎項的南非藝人；Tyla亦是史上最年輕打入Billboard Hot 100的南非歌手，更是南非歌手相隔55年後再次入榜；於《2025 Billboard Women in Music Awards》獲得《Impact Award》，成為首位獲此殊榮的南非藝人；除此之外，Tyla 2024年MTV歐洲音樂大獎（MTV EMA）上一舉奪得三項大獎，認真巴閉！

音樂圈以外，時尚圈亦被Tyla迷倒，2024年首次亮相時尚圈規模最大的晚宴活動Met Gala，Tyla以一襲驚艷全球的「沙裙」登場，完美演繹「The Garden of Time」主題，被譽為最搶眼造型之一；2025年首次登上美國著名音樂節舞台「Coachella音樂節」，火辣演出成為全場焦點！Tyla除了雄霸Gen Z世代的fans，就連Gen Alpha亦被俘虜，為Nickelodeon的Kids' Choice頒獎禮擔任主持，獲頒「最受歡迎全球音樂明星（非洲）」獎項，更接受招牌「淋鬼口水」儀式，深受α世代歡迎。

自小對音樂充滿熱情的Tyla，將家鄉南非的Amapiano節奏，完美融合R&B同Afro-pop，創造出獨樹一幟的音樂風格，難怪被封為「南非Ariana Grande」。這次亞洲巡唱除了香港及泰國等站，亦會於亞洲多個國家舉行。Tyla表示特別期待首次訪港，更謂可能即場學兩句廣東話跟粉絲互動，未開show已令人期待到震。