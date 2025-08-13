RubberBand全新巡唱十月啟動　香港站未落實︰用正念去期待發生

繼2023年《RubberBand Ciao World Tour》首次巡演後，相隔兩年，四子再次整裝出發，延續將音樂帶往世界各地的夢想，展開全新世界巡演 《A Night In》World Tour 2025。是次巡演將橫跨英國、北美及台灣，與世界各地的樂迷再次見面。

RubberBand將於10月1日將於倫敦開騷。海報設計亦暗藏玄機，暗示了巡演足跡。（演唱會海報）

RubberBand 笑指上次巡演之旅至今仍然歷歷在目：「當時全球疫情剛剛退卻，我哋第一次離開香港去巡演，帶住既興奮又緊張嘅心情，就好似父母輩當年回鄉探親，帶住一袋二袋手信嘅心情，去歐洲、美洲見唔同地方嘅朋友。」

四子異口同聲指巡演一直是他們組成樂團以來的夢想，「我哋希望將音樂帶到更遠嘅地方，接觸更多唔同文化背景嘅聽眾。無論邊個國家、邊個城市，只要有音樂交流，我哋都想參與。今次係第二次巡演，好希望呢個傳統可以延續落去，走得更遠，見更多朋友。」

RubberBand上次巡演是兩年前。（大會提供）

再度啟程，樂隊希望帶來一場更具生命力與歡愉感的音樂會。「心水清嘅朋友可能留意到，今次演出唔係延續香港嘅音樂會。上一次巡演係2021年紅館《Ciao》音樂會嘅延伸；而今次將會係全新歌單、全新設計，更貼近《A Night In》呢個主題想講嘅氛圍同想像。」

是次巡演命名為《A Night In》，RubberBand 解釋靈感來自多首作品：「部分來自陳昇《One Night in Beijing》，亦有部分來自我哋自己首新歌《下一位參賽者》嘅英文歌名 Tonight Is The Night。因為一晚就足以定格好多回憶、好多感動，於是就決定用呢個名。」

海報設計亦暗藏玄機，暗示了巡演足跡，「你會見到英國嘅地標、北美嘅象徵、台灣嘅珍珠奶茶——冇錯，巡演就會跟住呢條路線行。」他們又直言選址的考量其實很簡單，「當喜歡我哋音樂嘅朋友召喚我哋，我哋聽到，就會想盡辦法同大家見面。」

（大會提供）

RubberBand 早前已率先公佈首站會從英國出發。（大會提供）

這次巡演對RubberBand而言，不單是音樂旅程，同時承載著與樂迷久別重逢的深層意義，希望跟散居世界各地的樂迷近距離聯繫。「我哋知道有唔少支持我哋嘅朋友，已經移居海外、落地生根。平日未必有機會返香港見我哋一面，而巡演就係一個好好嘅機會，可以行近一步，親口同佢哋Say Hello，講句『保重』，問一句『大家別來無恙嗎？』」

RubberBand 早前已率先公佈首站會從英國出發：「兩年前，英國係第一個見證我哋巡演嘅地方，今次返去，感覺特別有意義。希望到時大家可以齊齊整整、開開心心咁一齊唱歌。」6號更苦笑指巡演有不少挑戰，包括氣候變化與文化差異：「上次最大教訓就係我喺荷蘭病咗，所以今次會準備多啲衫，以免着涼影響演出。」

他又指團隊在策劃巡演時，特別考慮到不同地區的生活節奏與觀演習慣：「喺香港睇Show可以即興啲，但外地朋友可能要安排家庭、交通，甚至唔一定搵到人幫手照顧小朋友。我哋揀選演出場地、日期同時間，都希望更貼近當地生活方式，令更多人可以嚟到！」

6號更苦笑指巡演有不少挑戰，包括氣候變化與文化差異。（大會提供）

對於巡演會否設香港站，RubberBand 留有伏筆：「大家睇海報估到嘅城市，其實都只係上半部。我哋仲有好多地方想去。至於會唔會喺香港開Show？呢件事意義重大，如果做到，做得成，相信要好多方面配合，讓我哋用正念去期待佢發生吧！」

一向熱愛旅遊的6號笑言會把握巡演空檔出走放風：「完成英國站之後，我可能會到法國一遊，希望一切順利，話唔定靈感可能喺街頭、博物館，甚至地下墓穴出現。」他又提到團隊正積極籌備最新專輯，目前「K碟」＜Komorebi＞只剩下一些後期製作，計劃其後將新歌逐一放上社交平台讓大家聽到，又預告2026年就是「K碟」 面世之年。