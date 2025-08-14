AKB48二十周年10月首度登陸香港開演唱會　成員狂練廣東話冧粉絲

AKB48｜風靡亞洲的日本國民女團 AKB48 即將迎來成軍二十週年里程碑！為答謝香港歌迷長年支持，官方今日正式宣布，AKB48 將於 2025年10月7日（星期二）首度在香港舉辦大型演唱會「AKB48 20th Anniversary Concert Live in Hong Kong」，地點選在香港會議展覽中心展覽廳5BC。這場萬眾期待的演唱會，將由16名超人氣成員強勢登台，門票已於快達票正式公開發售！



AKB48舞台照（官方提供）

AKB48舞台照（官方提供）

千葉惠里廣東話說：老公我愛你！

AKB48 今次來港誠意十足，特別派出四位成員錄製訊息向香港粉絲問好，更苦練廣東話展現誠意。千葉惠里向著鏡頭甜蜜喊出：「老公我愛你！約定大家見面吧！」瞬間融化粉絲心。佐藤綺星 雀躍表示：「好高興終於可以見面！好想同大家喺鏡頭面前玩忍笑遊戲，一定非常可愛！」期待與粉絲近距離互動。坂川陽香 則大秀學到的香港潮語，活力十足地說：「好期待見面！我學咗句『Firm』！香港演唱會，係我生日！我喺香港等見大家！」武藤小麟 活潑表示：「我好鍾意寵物小精靈，到時一齊喺香港對戰啦！」號召同好粉絲。

AKB48舞台照（官方提供）

四位成員於訪問中，都異口同聲表示，能在活力又美麗的城市香港與粉絲共慶二十週年，意義非凡。她們直言香港是 AKB48 海外歌迷最龐大的城市之一，多年來總見香港粉絲不辭辛勞飛往日本支持，甚至努力學習日文，令成員們深受感動。「今次終於輪到我哋嚟香港見大家！」成員們興奮地說，最期待親耳聽到香港現場熱烈的應援聲浪。

對香港之行， 她們也充滿期待，計劃把握機會探索這個美麗都市：渴望挑戰海洋公園的刺激機動遊戲、暢玩水上樂園、可以到維多利亞港的璀璨夜景打卡，更一早鎖定「美食天堂」美譽，指名要品嚐港式蛋撻和各式精美點心，「上次台灣見面會，已經有粉絲知道我哋會去香港，不停推介必食美食，我哋好期待！」四人又表示，為拉近與香港粉絲距離，成員們正積極學習廣東話，期待在演唱會上與大家開心互動，創造難忘回憶。目前演唱會曲目仍在精心規劃中，但小道消息說可能會演出接近40隻歌，包括成立以來20年的經典歌曲等等，務求帶來最精彩演出。

AKB48舞台照（官方提供）

而早前香港女團Lolly Talk，於日本工作時，巧遇AKB48，與倉野成美、小栗有以，八木愛月及平田侑希 一同合作跳了《三分甜》，《恋するフォーチュンクッキー》及《Happy Rotation》。影片一出，Lolly Talk歌迷都馬上話大癲，大讚4位AKB48成員跳得好好睇，並指呢個合作實在太好太夢幻！據知今次的相遇Lolly Talk 與AKB48成員都成為了朋友，未來更有機會於香港再會，會不會被AKB48邀請到演唱會中當嘉賓，一起上台再跳？大會主辦發言人就表示，賣個關子，有驚喜再公布。

Lolly Talk演唱會中當嘉賓？

身為兼顧學業的偶像，成員們也坦言行程滿檔的辛苦。「日常行程真係排得好密，好多時要夜晚先有時間讀書、做功課，有時真係好辛苦。」但她們已學會高效管理時間，在緊湊的工作與學業間，仍能擠出時間發展個人興趣，毅力令人佩服。

AKB48 二十週年演唱會 . 香港站

● 日期： 2025年10月7日 (星期二)

● 時間： 20:00 (HK)

地點：香港會議展覽中心 (HKCEC) 展覽廳 5BC

● 出演成員（排名不分先後）：

伊藤百花、千葉恵里、八木愛月、佐藤綺星、山内瑞葵、花田藍衣、秋山由奈、小 栗有以、倉野尾成美、向井地美音、坂川陽香、大盛真歩、平田侑希、武藤小麟、下尾みう、新井彩永

● 售票平台： 快達票

