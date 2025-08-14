陳奕迅演唱會紀錄片香港首映眾好友撐場　容祖兒：好似睇緊鬼片！

陳奕迅《FEAR and DREAMS:NOW is the only reality》於香港舉行首映一連放映四場，三場開放給歌迷看之外，第四場特別邀請了一班圈中好朋友來到觀看，星光熠熠：容祖兒、楊千嬅、梁漢文、馮德倫、許志安、郭偉亮、葉佩雯、岑寧兒等等，紀錄片觀看後，一班難得聚舊的好友，於影院中不停合照傾計，非常歡樂。



千嬅盼Eason做回「牙擦仔」 容祖兒睇紀錄片身同感受

看過紀錄片後，楊千嬅表示真的意想不到，Eason這次旅程這麼精彩，最希望他可以做回三十年前那個陳奕迅，「牙牙擦擦」「開開心心」！容祖兒就表示睇完之後心情非常複雜，真正感受到Eason是一個將生命奉獻給工作的一個藝術家。作為一個同行，「我覺得有啲部分，我好似睇緊鬼片一樣，好緊張，直頭係身同感受，完全感受到佢個fear 。佢好似打咗一場仗，一個個難關去克服，佢經過今次後，應該冇嘢可以再嚇到佢。我哋大家都大個啦，最希望見到朋友，可以每一日做到自己想做的事，每一件事，成功失敗，到最後都希望可以滿載而歸，能於人生中收集好多經驗，好多愛。」

蘇永康表示，Eason打網球受傷時，一直於醫院陪伴，亦在他未康復，總是擔心耳仔聽不清時，不時跟他通電話，安慰他不用擔心，「人生入面有很多fear，可能有時有一些問題，不能馬上解決，就先放一邊，學習與問題共存，終有一日可以解決的。 」梁漢文表示，作為身邊一個好朋友，很早已知道他的一些感受。像早期要取消香港站，正好他們正一起打網球，打到一半收到消息，感受到他的fear ，「大家都係男人，我哋又唔會講咁多，見到佢去咁多地方，做咁長tour，戥佢好開心。」郭偉亮覺得這部電影「真係好正」，告訴大家，其實無論一個幾勁的人，都是一個人，不是超人，任何事都要付出的。至於大家都關心Eason的情緒病，郭偉亮就笑道，「佢不嬲都Short㗎啦！哈哈！佢將情緒係歌到發洩晒出嚟就得㗎啦！唔使擔心，佢有咁多好朋友係身邊。」許志安坦言看完紀錄片，自己的心也舒服了不少，「感受好深，鏡頭前都係好真實嘅佢，兩三年前，我都有fear嘅時候，佢寫咗首歌比我，我好佩服佢，佢生病過程當中，仍然可以咁強。套紀錄片直頭係一粒藥，可以交比其他有病的人食咗好返個種！有呢個朋友，真係好正，歌又正，又帶比大家好多歡樂。」

岑寧兒看完紀錄片表示，這個紀錄片真的非常珍貴，因為好多時大家好容易忘記台上表演者也是一個人，電影中他一如他唱歌一般誠懇，真實地把所有fear and dreams展示出來，同時也看到Eason也在成長中，「每個人都要適應，每一日起身新的一個自己，好有啟發性。我想同佢講，放假啦，好嘢！可以去攬住啲病嘅人錫啦，好好休息下，再前進。」

Eason患情緒病怕媽咪擔心不敢說

於歌迷分享場，Eason爆出一直沒有告訴媽咪自己有情緒病，怕對方擔心，但醜婦終需見家翁，新聞一出，母親亦即打來問他為什麼會這麼大壓力，「其實我真係唔係好緊要，我個病係好輕微，唔係嚴重到行唔到出房門口嗰種。大家唔使好擔心。」而Eason演唱會完結後，他在家中沒有工作，竟然個腦開始在想下一次演唱會應該做些什麼，「我直頭係諗不如開個大場，自己唔使咁辛苦，開場不如用《亞士匹靈》，《他一個人》都要唱，諗諗下自己摑自己一巴，咩事呀，放假啦，你仲諗！哈哈哈。我不時係演唱會入面吹水，話不如下次是但就咁唱下歌吹下水咪得囉，但係我反問自己，其實係唔得㗎，我做唔到，我要有故事骨幹，我依家已經乾晒，或者去下西班牙、意大利、巴西，去唔同地方睇騷，吸收下唔同文化。睇騷真係好開心，好似我嗰日睇Big 4 好開心，覺得許志安好有型，有衝動都練下自己肢體Fit啲。」

《FEAR and DREAMS:NOW is the only reality》紀錄片將於本月23日，於陳奕官方YouTube channel 上可以付費觀看，費用為30元正。內地地區，亦於同日可以在BiliBili平台上付費觀看。