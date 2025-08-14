Taylor Swift新專輯10月面世　鏤空閃石T-Back超性感造型震撼粉絲

美國樂壇天后Taylor Swift剛剛完成全球巡迴演唱會《The Eras Tour》，並成功取回過往專輯所有版權後，日前預告即將發行第12張全新專輯《The Life of a Showgirl》。今日（14日）再於IG分享多張新專輯封面照片，並預告新專輯將於10月3日隆重推出，令網民大呼驚喜！

Taylor驚喜宣佈即將於10月3日推出第12張全新專輯《The Life of a Showgirl》。（IG圖片）

新專輯有多個封面。（IG圖片）

造型都非常性感！（IG圖片）

Taylor日前跟球星男友Travis Kelce在Podcast節目上放閃兼宣布有關新專輯的好消息，不過當時Taylor就沒有透露專輯內容、風格及曲目，盡量保持神秘感，引起全球粉絲瘋狂解謎。而在Taylor近日分享的照片中，她換上多個性感造型沒包括T-Back透視裝、側躺浴缸大曬驕人曲線身材，獲大批Swifties（Taylor Swift粉絲暱稱）狂讚是史上最辣專輯封面。

鏤空閃石造型超性感！（IG圖片）

鏤空閃石造型超性感！（IG圖片）

大曬曲線身材。（IG圖片）

新專輯以「表演女郎」（showgirl）為主題。（IG圖片）

新專輯收錄12首歌，包括《The Fate of Ophelia》、《Elizabeth Taylor》、《Opalite》、《Father Figure》、《Eldest Daughter》、《Ruin The Friendship》、《Actually Romantic》、《Wi$h Li$t》、《Wood》、《CANCELLED!》、《Honey》，還有與Sabrina Carpenter合唱的《The Life of a Showgirl》。有不少粉絲都認為Taylor今次的專輯概念來自荷里活多位性感女神，包括已故伊莉莎伯泰萊，還有彭美拉安德遜（Pamela Anderson）去年主演的大熱電影《The Last Showgirl》。