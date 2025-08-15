楊千嬅相隔七年再踏紅館開騷　出道30周年：從沒想過能走到這一步

楊千嬅宣佈時隔七年再度登上香港紅磡體育館（紅館），舉辦《楊千嬅Live MY LIVE 2025》演唱會，定於2025年11月29日至12月2日連續四晚舉行。今年剛好是她出道30周年，是一個對她滿有回憶的音樂旅程紀錄，一場與歌迷們充滿情感與回憶的慶典，以音樂記錄人生，承載無數回憶，與歌迷一同「活出自我」。



從《MY Tree Of Live》到《Live MY LIVE》：三十年的音樂里程碑

楊千嬅宣佈時隔七年再度登上香港紅磡體育館，舉行4場演唱會。

提及這次演唱會，千嬅表示這場演出是她音樂人生的重要里程碑。「從《MY Tree Of Live》到《Live MY LIVE》，這是我人生中很重要的一個階段，尤其今年是我出道30周年。」她坦言，從21歲入行到如今51歲，三十年的演藝生涯充滿挑戰與感恩。「我從沒想過能走到這一步，很慶幸在一個很好的年代，與優秀的團隊和唱片公司合作，用勤力換取認同，這是我做人的基礎。」

三十年音樂路，感恩歌迷與團隊同行

她特別感謝一直支持她的歌迷、家人，以及合作無間的團隊，以及所有為她創作的作曲與填詞人。「我也多謝自己沒有放棄，也感謝所有支持我的人。」更加是從小到大的粉絲，甚至他們的子女都被『強迫』聽她的歌，這份支持讓她非常感動。楊千嬅笑言，歌迷的熱情讓她感受到無比的溫暖，。

楊千嬅開SHOW慶祝入行30周年。

直覺與真誠：打造獨一無二別具意義的音樂盛宴

《Live MY LIVE》以「直覺」為核心，千嬅與團隊希望通過音樂、造型、燈光和氛圍，傳遞最真摯的情感。「這張海報的精髓就是『Live My Life』，也是『Live Your Life』，希望每位觀眾都能從中找到共鳴。」她透露，這次演唱會的歌單不僅包括經典主打歌，還會演唱一些「minor」side track歌曲，甚至有從未在舞台上演繹的作品。同時，演唱會的舞台設計和呈現方式將與以往不同，保留驚喜的同時，承諾帶給觀眾前所未有的體驗。「我不需要多說什麼，無論你是老歌迷還是新朋友，只要你們來到現場，細心留意歌詞，就會知道我想表達的一切。」

米芝蓮級別的演出：回饋香港與各地歌迷

楊千嬅感激歌迷世界各地前來睇SHOW，讓大家感受最地道的廣東歌文化。

楊千嬅特別提到，這次紅館演唱會是對歌迷三十年支持的回饋，尤其是那些不辭勞苦從各地前來看演出的歌迷。「我知道你們為了看我的演唱會，付出了時間和金錢的成本，所以我希望你們能來香港，感受最地道的廣東歌文化。」她笑稱，這次紅館演唱會就像一場「米芝蓮級別的私房菜」，是她與團隊為30周年獻上的心血結晶，這場演出是「一餐飯的成本比門票還貴」，承諾以最用心的製作，讓每位觀眾感受到無與倫比的體驗，共同慶祝她出道30周年的里程碑。

從未放棄的夢想，繼續「Live My Life」

談及最初的夢想，楊千嬅坦言從未預料自己會在五十歲依然站在舞台上。「我本以為三十多歲就會退休，但一點倔強和不服輸讓我走到了今天。」所以這次演唱會不僅是對楊千嬅三十年音樂生涯的紀錄，也是她與歌迷之間的共同回憶。「這不只是記錄我自己的三十年，也是你和我之間的三十年，甚至是你們屬於自己的三十年。」她希望每位觀眾在演唱會結束後，都能帶著滿滿的感動與力量，繼續「Live Your Life」。