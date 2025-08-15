COLLAR新歌玩超能力　Candy Marf恨瞬間轉移：三個鐘break去巴黎

女團COLLAR將於本月28至29日，在亞洲國際博覽館迎來團隊於香港的第二個大型演唱會《COLLAR “GAME ON” LIVE 2025》。演唱會舉行在即，7位成員Marf邱彥筒、Gao沈貞巧、Day許軼、Candy王家晴、Winka陳泳伽、Ivy蘇雅琳及Sumling李芯駖，現正進行地獄式排舞，而為配合演唱會「GAME ON」主題，COLLAR昨日（14日）推出年度第三首團歌兼演唱會主題曲《Riding High》，MV以科學實驗為題，以代表COLLAR由七種截然不同「元素」混合而成，產生團隊獨有風格。

女團COLLAR將於本月28至29日，在亞洲國際博覽館迎來團隊於香港的第二個大型演唱會《COLLAR “GAME ON” LIVE 2025》。

為配合演唱會「GAME ON」主題，COLLAR推出年度第三首團歌兼演唱會主題曲《Riding High》。

《Riding High》以科學實驗為題，天馬行空，大玩古靈精怪作風，講述COLLAR成員各自擁有不同的超能力，包括：瞬間轉移、放大縮小、大力士、大聲公、念力等，以描述敢於怪誕創新概念，當中Gao表示：「其實呢首歌同COLLAR本身都幾脗合，呢幾年我哋嘅歌都冇一個固定風格，同團隊不斷尋求唔同嘅嘗試，睇下將七種截然不同嘅元素撈埋一齊，會出現啲咩可能性，呢方面同做實驗嘅精神不謀而合，可能不按次序出牌就係COLLAR獨有嘅風格。而今次呢首歌亦係我哋演唱會嘅主題曲，演唱會主題係game on，團隊同我哋都希望可以打破舊有嘅框架同模式，同大家一齊打開遊戲大門。」

《Riding High》以科學實驗為題，天馬行空，大玩古靈精怪作風，講述COLLAR成員各自擁有不同的超能力。

COLLAR超能力包括：瞬間轉移、放大縮小、大力士、大聲公、念力等，以描述敢於怪誕創新概念。

Gao表示：「其實呢首歌同COLLAR本身都幾脗合，呢幾年我哋嘅歌都冇一個固定風格，同團隊不斷尋求唔同嘅嘗試，睇下將七種截然不同嘅元素撈埋一齊，會出現啲咩可能性，呢方面同做實驗嘅精神不謀而合，可能不按次序出牌就係COLLAR獨有嘅風格。」

今次MV，COLLAR各懷超能力，當中Ivy擁有時間控制的能力，她謂：「有一幕講我可以令啲保安停晒喺度，當初聽到呢一幕，我已經非常興奮，因為細個鍾意嘅電影係《變種特工》內裡有個角色叫『快銀』，講佢跑得好快，佢快到其他人幾乎似靜止動作，我對佢呢幕戲印象好深刻，所以好開心今次可以玩呢幕。」至於Candy在MV中擁有瞬間轉移的超能力，她指：「現實我都想擁有自己的超能力—瞬間轉移，咁可以慳車錢，拍嘢無論喺邊度拍都可以收工1秒返到屋企。」而Marf在MV中擁有念力，不過問到她在現實中最想擁有甚麼超能力？她跟Candy不謀而合選擇瞬間轉移，Marf笑言：「可以喺三個鐘頭break入面，去一轉巴黎。」

Ivy擁有時間控制的能力，她謂：「有一幕講我可以令啲保安停晒喺度，當初聽到呢一幕，我已經非常興奮，因為細個鍾意嘅電影係《變種特工》內裡有個角色叫『快銀』，講佢跑得好快，佢快到其他人幾乎似靜止動作，我對佢呢幕戲印象好深刻，所以好開心今次可以玩呢幕。」

Candy在MV中擁有瞬間轉移的超能力，她指：「現實我都想擁有自己的超能力—瞬間轉移，咁可以慳車錢，拍嘢無論喺邊度拍都可以收工1秒返到屋企。」

Marf在MV中擁有念力，不過問到她在現實中最想擁有甚麼超能力？她跟Candy不謀而合選擇瞬間轉移，Marf笑言：「可以喺三個鐘頭break入面，去一轉巴黎。」

提到演唱會《COLLAR “GAME ON” LIVE 2025》進入倒數階段，各成員已積極備戰，Day表示：「演唱會已經排練得如火如荼，最地獄式係排舞，每日都排舞，因為我哋每首歌，就算係今次嘅新歌都係跳唱，所以每日都要排，希望帶到更好嘅跳唱演出畀大家睇。」Ivy透露每次演唱會排練過程期間，都會遇上有成員感冒，今次亦不例外，她笑言自己是倖存者，指希望各成員早日回復健康。

Day表示：「演唱會已經排練得如火如荼，最地獄式係排舞，每日都排舞，因為我哋每首歌，就算係今次嘅新歌都係跳唱，所以每日都要排，希望帶到更好嘅跳唱演出畀大家睇。」

對於上次演唱會好評如潮，今次演出可有壓力？芯駖表示：「上次演唱會，個人覺得好多地方可以改善，所以唔覺得好大壓力，仲有好多嘢可以發揮、好多面向可以嘗試；今次觀眾會睇到平時未必見到嘅COLLAR一面及表演。」至於Winka就表示，做任何事有壓力是好事，因為有壓力才證明想有進步空間：「rundown同舞台設計，同上次都差好遠，希望大家會期待一下。」

芯駖表示：「上次演唱會，個人覺得好多地方可以改善，所以唔覺得好大壓力，仲有好多嘢可以發揮、好多面向可以嘗試；今次觀眾會睇到平時未必見到嘅COLLAR一面及表演。」