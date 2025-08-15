HIGHLIGHT首個澳門演唱會　起光︰我們終於合體了

深受亞洲粉絲喜愛的韓國二代男團HIGHLIGHT，於日前 (8月9日星期六) 在澳門新濠影滙綜藝館舉行由光尚娛樂主辦、棋人娛樂協辦的演唱會《HIGHLIGHT LIVE 2025 [RIDE OR DIE] IN MACAU》圓滿落幕。這次演唱會是HIGHLIGHT出道16年來首次在澳門舉辦的單獨演唱會，意義重大 。成員尹斗俊、梁耀燮、李起光、孫東雲為演唱會揭開序幕，不時對粉絲表達愛意，以最真摯的歌聲及與粉絲互動，為全場觀眾帶來一個難忘的音樂盛宴。

ＨIGHLIGHT成員東雲一身有型閃亮賽車外套登場，先以新歌〈Chains〉開場，令全場粉絲尖叫不絕。（大會提供）

這次演唱會是HIGHLIGHT出道16年來首次在澳門舉辦的單獨演唱會，意義重大 。（大會提供）

ＨIGHLIGHT成員一身有型閃亮賽車外套登場，先以新歌〈Chains〉開場，令全場粉絲尖叫不絕。隨後四子帶來〈Switch on〉、〈Stay〉、〈Shadow〉、〈Sad Movie〉等五首熱門歌曲。而當唱至〈Stay〉時，四人更脫下外套露出手臂肌肉，粉絲情緒高漲，瞬間將現場氣氛推到高點。

成員尹斗俊、梁耀燮、李起光、孫東雲，以最真摯的歌聲及與粉絲互動，為全場觀眾帶來一個難忘的音樂盛宴。（大會提供）

一連唱出五首快歌之後，HIGHLIGHT與粉絲互動，先跟粉絲們問候一番：「好耐冇嚟過澳門，今次是自兩年前 Fan Con後的澳門第一個演唱會。」 他们直言十分念掛歌迷，起光坦言:「我們終於合體了。」東雲用廣東話反問粉絲：「準備好未？」談到這次演唱會名稱是「RIDE OR DIE」，起光解釋名字的用意是希望能和粉絲一起走下去，更問粉絲：「大家都會跟我們一起唱下去，生死相隨對嗎？」之後HIGHLIGHT唱出〈We Up〉及〈Dance With U〉，又分享他們Tour演出的「To Do List」，起光笑言食ice-cream，感覺非常治癒，四人更回味到水上樂園等回憶。之後他們唱出〈HANDS UP〉、〈Kimiwadou?〉和〈CELEBRATE〉等輕快歌，更跑到T字台前，引領全埸粉絲起身揮動應援燈。

耀燮一身窩釘裝，都非常耀眼。（大會提供）

至演唱會Encore部分，HIGHLIGHT穿上輕便服驚喜現身，唱出〈Don't Leave〉、〈In my head〉、〈Freeze〉及〈Follow Me〉，向全埸LIGHT和B2UTY深情表示感謝每一位一直守候和默默支持他們的歌迷，未來他們會繼續努力，帶給大家更多好音樂，和大家一起締造更美好的世界，讓粉絲們更加珍惜這晚的重聚！

HIGHLIGHT是次巡迴演唱會從其演唱會名稱極有意思，「RIDE OR DIE」是主打歌〈Chains〉中出現的歌詞，象徵無論在什麼情況下都會守護在粉絲身邊的堅定承諾。繼澳門演出後，HIGHLIGHT將繼續走訪多個城市，包括馬尼拉（8月23日）、東京（8月30-31日）、曼谷（9月20日）和吉隆坡（9月27日）與粉絲見面，以實際行動兌現他們和粉絲的約定。