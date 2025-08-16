林峯時隔7年啓動世界巡演 世界各地粉絲偶遇狂催開唱

林峯在今年初成功舉辦香港個人演唱會後，正式宣佈啓動暌違近9年的世界巡回演唱會。首站將於9月登陸廣州，其他內地城市會陸續公布，而11月將前往馬來西亞、溫哥華、多倫多、拉斯維加斯、大西洋城等地，引發全球歌迷熱切期待。

剛從新加坡及澳洲放假旅行回來的林峯表示，旅途中被不少路人認出，意想不到大家問他的話題都是什麼時侯舉辦巡迴演唱會，"尤其澳洲，碰到的歌迷朋友，好多途人問我幾時去開演唱會"。這份來自世界各地的熱情邀約，令他感受到歌迷長久以來的支持，也讓他對此次巡演充滿期待。 與其他藝人休假放鬆不同，林峯的假期可謂"自律到極致"。他笑稱旅行期間"沒有放鬆半秒"，全程堅持抽時間踩單車及運動健身。當假期結束歸來，身邊同事朋友都驚訝發現，他比年初演唱會時期更加精瘦結實，"嘩，為什麼比演唱會時還要fit？又瘦了"。林峯解釋，演唱會後的他已"進入了運動的世界”，「依家運動真係唔係為減肥，係真係想追求更健康的生活狀態，有健康先可以好好應付未來工作嘛。」

他透露，此次世界巡演的歌單將進行特別調整，多年沒見海外粉絲，力求"盡現所有經典歌曲"，為各地歌迷獻上精彩演出。問到林峯他有沒有心中最想去的地方巡唱，他笑道，「廈門！當然係特別期待能回到家鄉開唱，另外還有很多地方想去啊，總之有觀眾等我，我都想去！」 此次世界巡演預計將持續至明年一月下旬。行程結束後，林峯將馬不停蹄回歸影壇，投入電影《九龍城寨》續集的拍攝工作。他笑言，「我聽導演講，續集中動作戲份將全面升級，"會打得更勁”，所以我年底要好多時間去練武功，準備進入打到天昏地暗狀態啦。」

時隔9年重啓世界巡演，林峯誓以最佳狀態踏上這次旅程，全球歌迷已準備好迎接他的華麗舞台。