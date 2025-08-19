林家謙演唱會｜大騷舞技感觸落淚　吊半空繞場一周玩「Kiss Cam」

歌手林家謙（Terence Lam）於紅館的《White Summer》今晚（19日）舉行頭場演唱會。到場支持圈中好友包括森美、Lolly Talk、鄧小巧等。圈中林家謙以一身金髮白色西裝王子Look在巨型四方體中出場，演唱《夏日之子》、《Just Carry On》打頭陣，此時巨型四方體的4面圓形熒幕亦徐徐升起，投射林家謙的近鏡表演片段。與3年前較緊張生疏的表演不同，林家謙第二場紅館騷顯然淡定親民許多，唱到《Just Carry On》時更主動跑到舞台前方與觀眾近距離熱情打招呼，引來歌迷瘋狂尖叫。

林家謙吊半空繞場一周。（陳順禎 攝）

唱完頭兩首歌後畫風一轉，舞台上飄落大片雪花，林家謙演唱風格憂傷的《停止繁殖》、《無答案》。隨後巨型四方體化身為撥輪電話，多名舞者打扮成學生裝作打電話，此時林家謙換上第二套灰色直間紋西裝，面對學生書枱、坐住演唱普通話版的《神奇的糊塗魔藥》（《聽到你「喂」一聲，我沒了》），最後舉出紅館演唱會門票，唱出「當個傻更更，有飛飛的你。」調皮舉動引來全場尖叫。

林家謙再騷舞技！（陳順禎 攝）

林家謙頭場狀態大勇，演唱國語版《你的世界》高音毫無難度。隨後演唱《關於我們》、《時光倒流一句話》，演唱《時光》期間首度感觸落淚、聲線震抖用手抹去眼淚，歌迷則在台下高呼叫「唔好喊！」

林家謙頭場狀態大勇。（陳順禎 攝）

林家謙再換上第三套衫跳唱《緊急應變逃生法》、《隨意門》，繼上次紅館騷後再度騷舞技掀起全場高潮！林家謙又走入觀眾席親近上層歌迷，冧爆粉絲！林家謙唱到《特羅倫斯夢遊仙境》時，除了唱跳兼走到台邊與歌迷握手，歌曲尾聲舞台四角噴出火花，空中噴灑紙片，高潮迭起令歌迷尖叫不斷！林家謙唱到《一人之境》踏上裝置升上半空，隨後再落台踏上舞台角落另一個升空裝置，化身憂鬱王子360度旋轉冧歌迷。林家謙開騷自然不少得騷琴技，他走回舞台中心彈鋼琴演唱《難道喜歡處女座》。

林家謙化身憂鬱王子360度旋轉冧歌迷。（陳順禎 攝）

跟住林家謙換上藍色外套在舞台中心躺下唱《小林不動產》，最後裝睡一刻引起歌迷大笑。燈光熄滅後再亮起，林家謙現身舞台角落吊高親近上層歌迷，繞場一周演唱《流離者的海》、《在空中的這一秒》、《Doodoodoo》、《Make my day》、《風的形狀》。林家謙手持相機現場直播拍下觀眾席，卻因不懂操作影得相當模糊，他笑言：「係咪未對焦呀？影唔到嘅！」有觀眾現場上演「Kiss Cam」，擺出各種心心手勢。