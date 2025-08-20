林家謙演唱會｜演唱會解禁高空機械　Labubu Terence頭場完騷出世

唱作才子林家謙（Terence Lam）暌違三年回歸紅館舞台！繼上次7場 「Blue Summer」演唱會後，本次「White Summer」演唱會加碼至10場，門票甫開售即被秒殺，延續「林家謙效應」的驚人魅力。

林家謙暌違三年回歸紅館舞台！

林家謙與紅館舞台的緣分，始終緊扣紅館的重要歷史。三年前的「Blue Summer」 與今年是同月同日，8月19日準時開騷，三年前不僅是他人生首個紅館個唱，更是紅館在嚴重意外事故後，首個獲准重啓的演唱會。當時為配合嚴格的復館安全新規，政府明令禁止所有高空懸掛裝置。林家謙團隊臨陣大幅修改舞台設計，將原定半空中的精彩元素全數降至地面，在限制中仍成功打造難忘演出。

歌迷成功拿到心儀紀念品。

今年8月19日「White Summer」，林家謙再度成為紅館第一個在審慎評估與強化安全監管後，重新批准製作單位使用上空重型吊掛機械的首個演唱會。這道「解禁令」為舞台設計重拾新維度，紅館今晚再現吊燈裝置，凌空而下點亮舞台；加上360度環繞吊車，穿越館內，讓家謙近距離接觸山頂觀眾；取代傳統固定電視牆的巨型圓形LED屏幕 ，懸浮空中，營造視效；雜技藝人上演高空倒吊等高難度表演，藝術與膽識並存。

「頭頂多了這麼多東西。」演唱會總監馮貽柏透露，團隊為爭取及安全實現這些設計，籌備工作半年前已啓動，並得到紅館技術安全顧問林博士全程把關。林博士角色在於提供安全改善建議。除了一些大形機建一起比意見外，即使看到林家謙登上360吊車時使用的安全扣帶，也會提議改用更優秀型號品牌，團隊都虛心接納，所有設備均嚴格遵循最新認證與業界安全指引。此外，為確保萬無一失，演唱會雖一票難求， 但大會仍忍痛犧牲部分票房收益：360吊車運行軌跡附近的區域，以黑布覆蓋遮擋，不作公開發售，確保這些位置觀眾頭頂上方絕無需要活動機械經過，將安全置於首位。

此外，林家謙一向演唱會週邊產品都深受歌迷歡迎，今次演唱會周邊也同樣搶手，中午已經有歌迷於紅館排隊等侯購買，人龍不停打蛇餅，最「大癲」是LABUBU設計師龍家昇，為林家謙設計了4款「LABUBU Terence T-Shirt」，將於今晚（20日）零晨公開給歌迷每場限量參與登記購買機會，先到先得。昨晚採排時，林家謙已第一時間穿上「Labubu Terence」，T-Shirt上的 Labubu Terence 公仔非常可愛。