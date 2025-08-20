林家謙演唱會｜開騷前夕失聲被勒令唔准練歌：無窮無盡嘅不安

歌手林家謙（Terence Lam）於紅館的《White Summer》昨晚（19日）舉行頭場演唱會。林家賺吊高繞場一周後落地演唱《free fallin’》、《喃喃師感官漫遊》，此時飛人則吊高表演空中雜技。音樂停下後林家謙仍在台上繞圈找尋離開的裝置，引來歌迷大笑，更有歌迷開玩笑大嗌：「搵唔搵到呀？」不過林家謙則保持專業一臉認真離台。

林家謙自爆開騷前夕失聲。（陳順禎 攝）

隨後林家謙換上黑色西裝演唱《某種老朋友》，舞者全穿上黑衣、投射出躺地的人影，以展現「悼念老朋友」的主題，演唱期間鋼琴聲突然消失，林家謙比出手勢，依然淡定清唱小段歌詞。之後林家謙彈唱《記得》，舞台上方緩緩飄落紙絮，感性又浪漫。

林家謙唱《普渡眾生》。（陳順禎 攝）

林家謙再換衫化身優雅指揮家演唱《春日部》，舞台再飄落彩色紙片增添氣氛。一口氣唱足25首歌後，林家謙終於說話向觀眾表達心情。他認為夏天是「最豐富變幻嘅季節」，提到早前香港天氣變化大，他笑言：「最近天文台嘅關心都好豐富，突然酷熱天氣、下一秒就雷暴、黃紅黑雨、又冰雹添。」他指夏天天氣瞬息萬變，比喻似人生充滿無常，他提起剛才表演期間鋼琴沒電意外，豁達笑說：「下一秒個琴無電，所以就要Move On囉！」提醒歌迷做人要調節心態。

林家謙提醒歌迷做人要調節心態。（陳順 禎 攝）

另外，林家謙透露開騷前夕突然失聲，他說：「兩、三個星期失聲咗，照咗聲帶醫生話不能唱一個禮拜。開騷前一、兩個禮拜不能練習，好似運動員咁，比賽前一兩個禮拜整傷，你係無窮無盡嘅不安，都唔知一個禮拜係咪真係好得返，又唔知到時仲係咪記得點唱歌。」體會到生命變化的家謙想提醒歌迷「快樂嘅時候唔好太快樂，絕望嘅時候都唔使太絕望。」隨後唱出電影《破·地獄》片尾曲《普渡眾生》。