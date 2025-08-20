「Justin Bieber」賭城即興演出呃盡全場　被揭係假貨下場係咁？

加拿大天王Justin Bieber早前宣布復出樂壇，而上周六晚（16日）DJ Gryffin於拉斯維加斯演出時，突然宣布Justin身在當地，並會作驚喜演出，令觀眾驚喜萬分。不過這位「Justin Bieber」竟然是模仿者，並騙過全場，事件引起網民熱議。

真Justin Bieber。（IG圖片）

真Justin Bieber早前宣布復出樂壇，並推出新專輯。（IG圖片）

DJ Gryffin在IG分享被「Justin Bieber」騙倒的過程，當時假Justin的團隊跟DJ Gryffin表示「Justin」在現場，由於對方扮相太似，連Gryffin都以為是「真貨」邀請他到DJ枱見面。其後假Justin在夜店驚喜演出歌曲《Sorry》，更脫去上衣半裸獻唱。不過因場地太黑而騙過不少人，DJ Gryffin得悉真相後，夜店立刻將整隊人趕離場，並終身禁止他們入內。

DJ Gryffin在IG分享被「Justin Bieber」騙倒的過程。（IG圖片）

假Justin Bieber。（IG圖片）

成功騙過全場。（IG圖片）

DJ Gryffin得悉真相後，夜店立刻將整隊人趕離，並終身禁止他們入內。（IG圖片）

事件引起網民熱烈討論，網絡上更流出更多當晚演出的片段。事後酒店與夜店的發言人向傳媒回應事件：「在他和他的團隊精心策劃、多步驟的詭計之後，一位Justin Bieber的模仿者被允許進入夜店舞台。錯誤一經發現，他就被趕出了酒店，並被禁止再次入場。」

假Justin Bieber其實模仿者Dylan Desclos。（X）

Dylan Desclos一直靠模仿Justin Bieber維生，就連身上的紋身都抄到十足十。（X）

這位假Justin Bieber其實是模仿者Dylan Desclos，他一直活躍於模仿圈，一直靠模仿Justin Bieber維生，更曾與「假Rihanna」、「假Ed Sheeran」開騷搵銀。Dylan Desclos多年來都抄足Justin Bieber的造型，就連身上的紋身都抄到十足十。今次事件曝光後，大批網民都表示Dylan模仿得幾可亂真，亦有不少網民透露曾被他騙過。

有不少觀眾都以為Dylan是真Justin Bieber，更爭相與他合照。（X)