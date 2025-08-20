林家謙演唱會｜親解「白盒」為心臟　舞台設計擲重本展現行為藝術

音樂才子唱作歌手林家謙（Terence Lam）暌違三年的紅館個唱《White Summer》於昨晚（19日）揭開面紗。這遠非一場傳統的流行演唱會，而是一場以舞台為畫布、音樂為筆觸的龐大行為藝術，一次對生命「二元性」的深刻凝視與詩意詮釋。演唱會核心圍繞一個極具象徵意義的白色立方體展開，引領觀眾步入一個在熾熱與靜謐、喜悅與憂鬱、顯露與隱藏之間辯證共舞的「白色夏日」。

「方圓之間」：舞台視覺的哲學啟喻

林家謙舞台的中央哲學，始於一個引人注目的白色立方體與上空懸浮的圓形LED螢幕的對峙。這組「方與圓」的幾何對話，是整場演出的第一個隱喻——對立與融合、規則與流動，構成了宇宙萬物的基本法則。隨著演出進行，立方體多重變幻，時而作為純粹的雕塑及視覺投影，時而打開，舞台化為一個「+」的符號，呼應。這個「+」號寓意疊加與豐富；呼應家謙名字中「家」字，亦是十字座標，隱喻人在光暗、順逆等二元力量交匯中的定位。

「二元性」，不是簡單的「有兩種東西」，而是一種「世界運行的根本法則」。生命的本質就是由一連串的對立所構成，包括光和暗、喜和悲、順和逆。真正的成熟與力量，不在於逃避黑暗面或只追求光明面，而在於勇敢地擁抱這種矛盾，並在其中找到屬於自己的節奏和平衡。

序幕以《夏日之子》與《Just Carry On》的熾熱開啟，奠定「光」的基調。轉折瞬間落入冰冷的《停止繁殖》、《無答案》的「影」中，直面絕望與憂傷。隨後幾幕分別探索由甜蜜到遺憾、由熱鬧到孤獨、由同行到告別、由凋零到明媚，最終以《普渡眾生》作結，實現對生命無常的接納與慈悲。

林家謙唱《某種老朋友》期間鋼琴突然沒電，他借意外比喻人生，及分享舞台設計概念，他說 : 「人生就好似呢個白色盒，又開又關，你唔知道幾時打開、幾時關，冇得超前部署！我哋唯有將自己個心打開，好似剛剛迎接冇電時刻一樣，White Summer就係想同大家講，夏天係一個好特別季節，因為佢係最豐富最變幻季節，可以突然酷熱天氣，下一秒雷暴黃黑雨，人生亦如是。瞬息萬變的天氣和宇宙，你只得Move On。我哋要做到自己係天氣之『指』，要識得用心理節奏去指揮返個天氣，咁大家就可以係天氣之『指』，指揮個『指』啦。開騷前一兩個星期，我突然失聲，不能練習，當時我覺得同運動員比賽之前受傷一樣，引發無窮無盡不安，賣晒飛，大家好開心籌備得如火如荼，個天突然收埋你把聲、又冇電啦！唯有係咁樣。所以『心之盒』要識得『快樂時候唔好太快樂、絕望時候都唔使太悲哀』，一開一合，保持心態平行，就可以破自己個心同呢個世界好多嘅地獄。」

熾熱的夏日陽光《White Summer》必然投下最深邃的陰影「Blue Moment」。人生無法控制外在環境的「光黯」（如盒子的開合），但可以掌控內心之「盒」的開合——在高光時不忘修心，在「冇電」時豁達「Move On」。這份從經歷中淬煉出的智慧，成為他送給觀眾最珍貴的「心之禮物」。

此外為了讓觀眾驚喜不斷，每晚林家謙也會邀請不同嘉賓亮相，頭場請來了樂壇天后鄭秀文（Sammi），引爆紅館。昨天是Sammi正日生日，可是她因為欣賞家謙，又為報答他之前幫自己的演唱會做嘉賓，特意為家謙改機票，Sammi先與林家謙合唱《下一位前度》，然後收到全場觀眾一起生日歌的祝福。家謙即席送上生病失聲期間，為她創作的新曲作為生日禮物，Sammi感動大讚好聽，更幽默建議歌名取為《雙失》，最搞笑是Sammi 為家謙這個「I」人（意為內向的人） 準備了禮物，突然從台邊送上的「熨衫板」笑爆全場，「你係iron（I人）嘛，所以我跟你是絕配，iron要什麼？熨衫板！」Sammi把熨衫板放上身，自嘲身形似熨衫板，引發笑聲震館。Sammi細心於熨衫板上，寫上 「Dear I （iron） 人，good show , with love 熨衫板 Mi上」超級sweet 。兩人互動笑料不斷後，最終以經典快歌《Chotto等等》將氣氛推向巔峰。

《White Summer》擲重本供歌迷最好藝術體驗

此外，林家謙第二次大型個唱《White Summer》亦承載著香港演出業特殊歷史意義的演唱會，不僅是林家謙藝術成長的見證，更成為紅館解除高空裝置限制後首個採用大型懸吊機械的演出，標誌香港表演場館安全進化的重要里程碑。

演唱會總監馮貽柏透露，團隊為實現高空裝置，提前半年啟動安全規劃。與三年前因安全限制被迫取消高空設計的《Summer Blues》相比，本次演出在嚴格安全把控下，重新引入高22米的360度環繞吊車、懸浮LED屏幕與高空雜技表演，實現了技術與美學的雙重視覺飛躍。紅館技術顧問林博士全程監督，甚至細緻到為林家謙升級吊車用的安全扣規格。為絕對確保安全，主辦方犧牲票房，將機械運行軌跡區域以黑布覆蓋並停止售票，體現「安全優先於收益」的業界新標準。

與三年前因安全限制被迫取消高空設計的《Summer Blues》相比，本次演出在嚴格安全把控下，重新引入高22米的360度環繞吊車、懸浮LED屏幕與高空雜技表演，實現了技術與美學的雙重視覺飛躍。

製作上，林家謙這個騷也是近年紅館最大投資、最不惜工本的演出，環繞吊車、舞台多個升降台，現場樂隊之外 ，管弦樂團、舞蹈員、特技空中飛人等，超過60位表演者於台上一同演出。所以他唱到《神奇的糊塗魔藥》時，最後一句也笑著改了歌詞，從口袋中拿出演唱會門票，唱「當一個幸福的、有飛飛的你」。

而歌迷當然感受到大會今次的誠意，整個演唱會以家謙作品編織出充滿戲劇張力的藝術體驗，展現林家謙從創作、演唱到舞台演出的全面進化，相信沒有一位觀眾不是「一個幸福的、有飛飛的你」。