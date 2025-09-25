MAMA 2025香港｜盲盒門票公售攻略＋購票連結＋座位表

MAMA音樂頒獎禮2025將於2025 年11月28日（星期五）至29日（星期六）在香港啟德體育園主場館舉行，即刻看內文了解如何搶盲盒門票、場地及交通！



MAMA音樂頒獎禮2025香港 | 詳情

頒獎禮日期：2025 年 11 月 28 日（星期五）至29日（星期六）

頒獎禮地點：香港啟德體育園主場館

門票價錢：

HKD 2,599 (專用入場通道) (座位)

HKD 2,399 / 2,299 / 2,099 / 1,699 / 1,499 / 1,299 / 1,099 / 899 (座位)

HKD 1,699 / 1,299 (視線受阻座位)

MAMA音樂頒獎禮2025香港 | 公售詳情

門票開售日期時間:9月30日（週二）3PM

門票開售平台:Cityline

MAMA香港2025 | 座位表

MAMA香港2025 | MAMA SUPER FAN 招募

招募時間：2025年 8月 28日（星期四） 12：00 ~ 2025年 9月 14日（星期日） 23：59 （韓國時間）

結果公佈時間：2025年 9月 19日（星期五） 將通過APP推送通知

MAMA SUPER FAN 招募（IG@mnet_mama）

MAMA香港2025 | MAMA SUPER FAN 申請方法

MAMA SUPER FAN 申請方法（IG@mnet_mama）

MAMA香港2025 | MAMA SUPER FAN 福利

MAMA SUPER FAN 福利（IG@mnet_mama）

MAMA香港2025 | 預測嘉賓

MAMA香港2025 | 韓星篇

BTS 防彈少年團、BLACKPINK、SEVENTEEN、Stray Kids、aespa、BABYMONSTER、ZB1（ZERObaseONE）、TXT、LE SSERAFIM、IVE、G-DRAGON（權志龍）、IU、太妍

MAMA香港2025 | 香港篇

周潤發、劉德華、陳奕迅、Anson Lo盧瀚霆、G.E.M. 鄧紫棋、林家謙、炎明熹、姜濤

MAMA香港2025 | 直播&轉播

過去MAMA頒獎禮有可能於Mnet的YouTube頻道直播，也可能有電視台 / 串流平台轉播，不過論震撼和氣氛當然比不上親身入場！

MAMA 音樂頒獎禮（IG@mnet_mama）

MAMA音樂頒獎禮2025香港 | 交通

港鐵：

－港鐵啟德站：從D出口離開，沿車站廣場步行約10分鐘即可抵達啟德體育園。

－港鐵宋皇臺站：從D出口離開，步行約5分鐘即可抵達啟德體育園。

巴士：

【1】九龍城碼頭巴士總站 — 步行12分鐘即可抵達啟德主場館，

2E｜白田（北）- 九龍城碼頭

6C｜美孚 - 九龍城碼頭

6F｜長沙灣（麗閣邨）- 九龍城碼頭

11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭

45｜葵涌（麗瑤邨）- 九龍城碼頭

61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭

75X｜大埔（富善）- 九龍城碼頭

85｜火炭駿洋邨 - 九龍城碼頭

85A｜廣源 - 九龍城碼頭

115｜中環（港澳碼頭）- 九龍城碼頭

241X｜青衣（長青邨）- 九龍城碼頭

【2】香港盲人輔導會（木廠街） — 步行6分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑香港盲人輔導會（木廠街）的巴士路線：

3B｜慈雲山（中）- 紅磡（紅鸞道）

5C｜慈雲山（中）- 尖沙咀碼頭

11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭

11K｜竹園邨 - 紅磡站

12A｜長沙灣（海達邨）- 黃埔花園

21｜彩雲 - 紅磡站

61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭

85A｜廣源 - 九龍城碼頭

85X｜馬鞍山市中心 - 紅磡（紅鸞道）

106｜黃大仙 - 小西灣（藍灣半島）

608｜九龍城（盛德街）- 筲箕灣

【3】中華煤氣公司（馬頭角道） — 步行8分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑中華煤氣公司（馬頭角道）的巴士路線：

3B｜紅磡（紅鸞道）- 慈雲山（中）

5C｜尖沙咀碼頭 - 慈雲山（中）

11K｜紅磡站 - 竹園邨

12A｜黃埔花園 - 長沙灣（海達邨）

21｜紅磡站 - 彩雲

85X｜紅磡（紅鸞道）- 馬鞍山市中心

106｜小西灣（藍灣半島）- 黃大仙