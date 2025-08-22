楊千嬅演唱會2025香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表
楊千嬅演唱會《Live MY LIVE》2025將於2025年11月29-30 / 12月1-2日在紅磡香港體育館舉行，會在Trip.com優先開賣門票，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
楊千嬅演唱會2025香港 | 詳情
演唱會日期：2025年11月29-30 / 12月1-2日
演唱會時間：晚上8時15分
演唱會地點：紅磡香港體育館
門票價錢：HK$1280 / 880 / 580
優先訂票平台：Trip.com、楊千嬅歌迷會
楊千嬅演唱會《Live MY LIVE》2025😍香港站😍購票資訊及連結
楊千嬅演唱會2025香港 | 優先購票
優先訂票渠道：Trip.com
門票發售時間：2025年9月3日早上10時起
優先訂票平台：Trip.com
楊千嬅演唱會2025香港 | 歌迷會優先購票
優先訂票渠道：楊千嬅歌迷會
門票發售時間：有待公佈
楊千嬅《Live MY LIVE》2025香港 | 詳情
公開發售平台：有待公佈
公開開賣日期：有待公佈
公開開賣時間：有待公佈
楊千嬅演唱會2025香港 | 交通
【1】港鐵：
港鐵紅磡站：從D4/D5口離開，步行約3-4分鐘即可抵達香港體育館。
【2】巴士：
5C｜慈雲山中 - 尖沙咀碼頭
21｜彩雲 - 紅磡站
8｜九龍站-尖沙咀碼頭
8A｜黃埔花園 - 尖沙咀碼頭
87D｜錦英苑 - 紅磡站
11K｜竹園邨 - 紅磡站
11X｜上秀茂坪 - 紅磡站
260X｜寶田 - 紅磡站
A21｜機場 - 紅磡站