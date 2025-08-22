楊千嬅演唱會2025香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

楊千嬅演唱會《Live MY LIVE》2025將於2025年11月29-30 / 12月1-2日在紅磡香港體育館舉行，會在Trip.com優先開賣門票，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



楊千嬅《Live MY LIVE》2025（IG@yeungchinwah）

楊千嬅演唱會2025香港 | 詳情

演唱會日期：2025年11月29-30 / 12月1-2日

演唱會時間：晚上8時15分

演唱會地點：紅磡香港體育館

門票價錢：HK$1280 / 880 / 580

優先訂票平台：Trip.com、楊千嬅歌迷會

楊千嬅演唱會《Live MY LIVE》2025😍香港站😍購票資訊及連結

楊千嬅演唱會2025香港 | 優先購票

優先訂票渠道：Trip.com

門票發售時間：2025年9月3日早上10時起

優先訂票平台：Trip.com

楊千嬅演唱會2025香港 | 歌迷會優先購票

優先訂票渠道：楊千嬅歌迷會

門票發售時間：有待公佈

楊千嬅《Live MY LIVE》2025香港 | 詳情

公開發售平台：有待公佈

公開開賣日期：有待公佈

公開開賣時間：有待公佈

楊千嬅演唱會2025香港 | 交通

【1】港鐵：

港鐵紅磡站：從D4/D5口離開，步行約3-4分鐘即可抵達香港體育館。

【2】巴士：

5C｜慈雲山中 - 尖沙咀碼頭

21｜彩雲 - 紅磡站

8｜九龍站-尖沙咀碼頭

8A｜黃埔花園 - 尖沙咀碼頭

87D｜錦英苑 - 紅磡站

11K｜竹園邨 - 紅磡站

11X｜上秀茂坪 - 紅磡站

260X｜寶田 - 紅磡站

A21｜機場 - 紅磡站

楊千嬅演唱會《Live MY LIVE》2025😍香港站😍購票資訊及連結