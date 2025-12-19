ZEROBASEONE演唱會加位2025香港｜門票公售攻略+購票連結+座位表
ZEROBASEONE《Here & Now》演唱會在12月19日加開一場，將於10月16日公開發售。即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
ZEROBASEONE演唱會2025香港加位｜公售詳情
經舞台搭建及現場評估後，大會會放出少量視線受阻座位，讓更多ZEROSE 有機會進場。
公開發售平台：Cityline
公開開賣日期：2025年12月19日
公開開賣時間：上午10時
ZEROBASEONE演唱會2025香港加場｜詳情
演唱會日期：2025年12月19(加場) &20-21日
演唱會時間：晚上6時
演唱會地點：啟德體藝館KAI TAK Arena
門票價錢：
企位:$1,999 (SVIP)、$1,899 (VIP)
座位:$1,699*、$1,199、$899
*$1,699門票另設有視線受阻座位。
ZEROBASEONE演唱會2025香港加場｜公售詳情
公開發售平台：Cityline/Damai
公開開賣日期：2025年10月16日
公開開賣時間：下午3時
ZEROBASEONE演唱會2025香港 | 座位表
ZEROBASEONE演唱會2025香港 | 交通
港鐵：
－港鐵啟德站：從D出口離開，沿車站廣場步行約10分鐘即可抵達啟德體育園。
－港鐵宋皇臺站：從D出口離開，步行約5分鐘即可抵達啟德體育園。
巴士：
【1】九龍城碼頭巴士總站 — 步行12分鐘即可抵達啟德主場館，
2E｜白田（北）- 九龍城碼頭
6C｜美孚 - 九龍城碼頭
6F｜長沙灣（麗閣邨）- 九龍城碼頭
11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭
45｜葵涌（麗瑤邨）- 九龍城碼頭
61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭
75X｜大埔（富善）- 九龍城碼頭
85｜火炭駿洋邨 - 九龍城碼頭
85A｜廣源 - 九龍城碼頭
115｜中環（港澳碼頭）- 九龍城碼頭
241X｜青衣（長青邨）- 九龍城碼頭
【2】香港盲人輔導會（木廠街） — 步行6分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑香港盲人輔導會（木廠街）的巴士路線：
3B｜慈雲山（中）- 紅磡（紅鸞道）
5C｜慈雲山（中）- 尖沙咀碼頭
11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭
11K｜竹園邨 - 紅磡站
12A｜長沙灣（海達邨）- 黃埔花園
21｜彩雲 - 紅磡站
61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭
85A｜廣源 - 九龍城碼頭
85X｜馬鞍山市中心 - 紅磡（紅鸞道）
106｜黃大仙 - 小西灣（藍灣半島）
608｜九龍城（盛德街）- 筲箕灣
【3】中華煤氣公司（馬頭角道） — 步行8分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑中華煤氣公司（馬頭角道）的巴士路線：
3B｜紅磡（紅鸞道）- 慈雲山（中）
5C｜尖沙咀碼頭 - 慈雲山（中）
11K｜紅磡站 - 竹園邨
12A｜黃埔花園 - 長沙灣（海達邨）
21｜紅磡站 - 彩雲
85X｜紅磡（紅鸞道）- 馬鞍山市中心
106｜小西灣（藍灣半島）- 黃大仙
