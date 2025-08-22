衛蘭佛山開騷與李治廷應昌佑合體　婉拒關心妍下廚：我好有節制㗎

衛蘭「OUT OF FRAME」世界巡迴演唱會佛山站於8月15至17日盛大舉行，相隔七年再在佛山開演唱會，三場合共吸引了三萬位歌迷到場支持，曾同門師兄弟李治廷、應昌佑與好姊妹關心妍Jade擔任嘉賓，更成為現場一大亮點。



（官方提供）

佛山演唱會亦是今次巡迴演唱會的第六站，整場演出充滿驚喜，衛蘭以真摯的音樂和動人的故事，帶領觀眾走進她的音樂世界，現場氣氛熱烈又溫馨。衛蘭特別在佛山站Encore時，演唱了早前在綜藝節目獻唱Beyond的《冷雨夜》 ，當時選這首歌是想把自己喜歡的廣東歌介紹給大家聽，綵排的時候，Janice沒有特別緊張和壓力，但到正式比賽當日，突然知道要現場選一位歌手去PK（對戰），那一刻Janice踏上台時，突然腦裏一片空白，緊張得忘記歌詞。

（官方提供）

Janice在演唱會分享感受，她說因為這個經歷，發覺自己成長了，她說：「我發現我冇再為自己嘅表現覺得難過，反而仲會笑自己，以前嘅我會好在意，而家學識輕鬆面對，遇上問題都要保持一份幽默感，無論好與唔好，都係一個寶貴經驗。Just move on，可以繼續唱歌俾你地聽我已經好滿足。」

（官方提供）

三場演唱會一大亮點是衛蘭邀請了曾是同門師兄弟李治廷，應昌佑，還有好姊妹關心妍Jade任嘉賓，第一晚跟李治廷合唱了《為你鍾情》，大家之前都是Amusic的歌手，還一齊拍過電影，相隔多年後特別唱了這套電影的主題曲，另外Janice讚Aarif靚仔，又有才華，識得作曲填詞彈好多樂器，Janice之前有一隻英文碟的歌曲都是Aarif填詞的。

（官方提供）

（官方提供）

第二晚嘉賓應昌佑，大哥MV的男主角，Janice在台上說今晚真正的大哥終於來了佛山現場，還分享了當時拍大哥MV的一些趣事，Janice和Charles同年出道，好多回憶，隔咗咁多年後再在台上合唱《24》好開心又感動。

（官方提供）

佛山最後一晚嘉賓是好姊妹關心妍，兩位出道時同樣橫掃香港樂壇頒獎禮新人獎，13年前曾經在音樂節目合唱《情深說話未曾講》和英文版《Long Distance》，在廣州站最後一晚，Janice特別請Jade前來重演這個合唱版。

（官方提供）

兩位香港歌后除了有同一個信仰，大家也是i人，Jade說之前有些工作碰面，也會特別跟Janice站在一齊，因為知道大家都不是說太多話的人，而且兩人都是為食之人，Jade更曾經邀Janice到家中作客，為她親自下廚做了不少甜品，Janice聽罷笑說：「我而家好有節制㗎喇！雖然我都好鍾意食。」引來台下觀眾笑聲不絕。

（官方提供）

衛蘭「OUT OF FRAME」世界巡迴演唱會佛山站以滿滿的感動與驚喜畫下完美句點。接下來，衛蘭將於9月6日及20日在南寧和成都開唱，繼續用音樂與歌迷分享她的故事與夢想，期待與衛蘭在現場相見。