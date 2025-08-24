陳奕迅Juno曾合作一首歌從未曝光　曾怕受抨擊︰落街買咖啡都唔敢

陳奕迅近日為宣傳演唱會紀錄片，四出做訪問，最近便接受資深傳媒人金成的頻道《叔叔的愛》，細談自己近年的轉變，由橫跨3年超過182場的《FEAR AND DREAMS》巡迴演唱會，個人性格的轉變，面對抨擊的抵抗力到移民問題都一一分享。【點擊睇片】

訪問內容由最近終於完成的巡迴演唱會開始，Eason並忽然談起一個小故事，事情發生在2017年，其中一位主角是Juno麥浚龍，他找Eason寫歌。「我唔知點解搵我，係搵我寫歌！佢有個故仔、有個角色，我聽完係覺得幾有趣，於是提議搵Jerald編曲、監製，Wyman填詞。當然這首歌到現在都未出，都十年喇，首歌佢畀錢做，由佢啦！」但正正是這個啟機，Eason跟Jerald再續緣，合作一張國語碟《C'mon in~》攻大中華市場，繼而開啟了往後的巡迴之路。

怕畀店員話︰「呢度唔歡迎你喎！」

在演唱會紀錄片中，Eason自爆有焦慮症，而訪問中他都分享自己，曾經對坊間的批評很在意。「當時有很多人抨擊我，我不斷看，不斷畀人罵，不自覺又會好上心，好唔開心，搞到我連出街想買杯咖啡都唔敢，怕畀店員話︰『呢度唔歡迎你喎！』係會驚到咁，你話幾低能！」後來Eason終於鼓起勇氣，踏入這間兩個多月冇去的咖啡店，當時還一臉不好意思，但原來乜事都冇。

澄清澳門場「講國語」事件

Eason曾經是率性敢言的代言人，但近年社會風氣改變，加上身份及在別人眼中的地位不同，自覺言行都要謹慎一點。「性格改唔到，就改變行為。」但早前在澳門場，因為台下有觀眾大喊「講國語」，頓時觸發Eason的神經，在台上爆發。關於這件事，Eason強調要澄清一下。「我係冇嬲呢位觀眾，喺現場我亦唔覺得佢冇禮貌，佢係好斯文，有禮貌的。只係佢唔好彩，當我用緊自己最舒服嘅方法講緊嘢時，有人打斷我，我就嬲喇！」

Eason表示當晚其實好緊張，因為是澳門第一場，「其他地方我好清楚會係咩觀眾，但澳門我唔清楚，而當晚唱到中段，見到有人拉隊走， 一個男士帶住一堆女仔，廿幾人一齊起身走，做咩要走呢？係咪我做得唔好呢？當然，後來同事會安慰我，話可能賭客趕住去玩等等，但我當時係特別緊張，講嘢被人打斷就即時有呢個反應。」

「香港係我出生，亦都係我走嘅地方」

最後談到近幾年，香港人最多人討論的去留問題，Eason坦言都有想過這問題︰「自己會唔會生活喺其他地方呢？平靜啲，一個冇乜人識自己，可以去到鬧你就鬧你，唔使再為自己的身份而對你客氣，見到唔啱嘅事可以盡情去鬧人，過率性而為嘅生活，係咪有呢個面要。但真係覺得香港係我出生，亦都係我走嘅地方，喺呢度嚟呢度走嘅地方，呢個地方太靚，我唔會適應到喺其他地方生活……我會出出去見下大世界，但係香港就係我嘅家，巟毫無疑問。」