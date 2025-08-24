林家謙演唱會｜鄧麗欣現身合唱《十分愛》　爆6歲渴望愛情掀高潮

林家謙《White Summer》演唱會來到第4場，邀請鄧麗欣（Stephy）作嘉賓，兩人從一個大禮物盒中登場，合唱《十分愛》，瞬間點燃全場觀眾的氣氛。

兩人合唱完《十分愛》後，林家謙難掩興奮之情，對著鄧麗欣坦言：「多謝你 ，我願望成真啦，我有個夢想就係可以同你唱《十分愛》呀。」鄧麗欣好奇追問：「你之前提到細個嗰陣，細個係咩？依家講吓。」林家謙回應：「我細個唱K成日唱呢首歌囉！以前只係同聽單聲道版本合唱，今日終於同『行走』的單聲道合唱！」鄧麗欣隨即笑問：「細個即係幾歲？」，林家謙超速轉數回答：「6歲就渴望愛情呀，哈哈哈，冇咁細，我唔係 MC（張天賦）。」引發全場大笑。

鄧麗欣於台上多謝林家謙早前為佢寫了《戲一場》。

鄧麗欣於台上多謝林家謙早前為她寫了《戲一場》，她說：「好開心收到家謙為我創作嘅《戲一場》，幫我寫呢首歌，佢不單出嚟同我傾偈，又細心問我想要啲咩，又好快就寫好，個Demo版本已經好好聽，我成日係屋企『J』（反覆聆聽）首 Demo , 依家都係我個Playlist度。」林家謙受寵若驚說：「吓？ Stephy『J』我嗰啲......嘩！咁好，多謝多謝， 受寵若驚呢個， 可以寫上Wikipedia（維基百科）， 比Stephy『J』我啲歌 。」鄧麗欣笑問：「咁下次再多多合作啦！」林家謙火速答應：「得呀，我哋合唱都得。」

二人再合唱《心急人上》。

之後二人再合唱《心急人上》，將現場變成大型卡拉OK現場。林家謙分享：「呢首都係我童年回憶，以前同表姐們係K房一定會關燈跳唱呢首歌呀。今日表姐佢哋都有嚟呀，叫埋佢哋一齊跳，哈哈！」鄧麗欣則笑道：「我今日就係想睇你跳舞！上次你紅館演唱會，我有嚟睇呀！你啲舞蹈，真係睇到我『嘩嘩』聲，哈哈哈！」

