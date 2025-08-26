Travis Scott宣布10月澳門開騷　最平$459有得睇　附座位表+連結

美國饒舌歌手Travis Scott的個人巡迴演唱會《CIRCUS MAXIMUS WORLD TOUR》 即將登陸亞洲，並於秋天在南非、印度、韓國、中國和日本等地開show。今日官方宣布巡演將於10月29日強勢登陸澳門！

Travis Scott宣布巡演將於10月29日強勢登陸澳門！（IG圖片）

Travis將於10月在澳門戶外表演區舉行巡演。（IG圖片）

Travis Scott巡迴演唱會於10月11日於南非開唱，接著會去到印度、首爾、中國三亞、東京等亞洲地區。（官方網站）

《CIRCUS MAXIMUS WORLD TOUR》詳情：

日期： 2025年10月29日（星期三）

時間： 7:30PM

地區： 澳門戶外表演區

票價：HKD (SKYDECK) 11,999 / (VVIP) 7,599 / (VIP1) 2,399 / (VIP2) 1,999 / (CAT1) 1,599 / (CAT2) 1,099 / (CAT3) 459

售票日期：9月5日中午12點公開發售

香港樂迷可以在Cityline平台及Trip.com購票，至於澳門的樂迷就在Macau Pass或mpay搶飛，而內地樂迷則在Damai平台購票。

澳門戶外表演區座位表。（小紅書）

VVIP門票售7599港元。（小紅書）

最平459港元有得睇。（小紅書）

Travis Scott在國際樂壇影響力極大，加上源於80年代重金屬衝撞文化（Mosh Pit）發展至嘻哈音樂中，令入場觀眾情緒高漲。Travis Scott於2023年米蘭開騷，吸引近8萬歌迷入場，不過由於演唱會期間歌迷過度用力狂跳，令意大利北部鄰近城市感受到「小型地震」。有網民在Twitter發文表示就連新聞都有報道，期間還播出路邊的草木及家中物品在搖晃的片段，引起網民熱烈討論。有不少人笑指，雖然不是科學定義的地震，但大家終於知道Travis Scott的舞台能力有多強勁。