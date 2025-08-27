Taylor Swift獲封荷里活男神收割機　15年換12男友每位都係名人

美國天后Taylor Swift香港時間今日（27日）凌晨，宣布與美式足球明星男友Travis Kelce訂婚！兩人於IG共同宣布訂婚喜訊，並同步發布多張甜蜜照片，曝光了千萬巨型鑽戒。有不少網民對於兩人修成正果感驚訝，因Taylor過往曾跟多位男星拍拖，當中有歌手、青春偶像、演員甚至DJ，堪稱「荷里活男神收割機」！

Taylor Swift宣布訂婚！球星男友送千萬鑽戒 花園跪地求婚勁浪漫

恭喜！（IG圖片）

有珠寶業內人士估計，鑽戒價值約200萬美元（約1560萬港元）以上。（IG圖片）

Taylor Swift爆紅後，開始與不少圈眾巨星名人拍拖，每次拍拖分手都會將其作為歌曲靈感。2008年Taylor戀上迪士尼男偶像Joe Jonas，兩人的關係只維持了短短三個月。其後Taylor以作品《Forever & Always》以及《Last Kiss》控訴Joe用27秒的電話對話結束關係。

2008年Taylor戀上迪士尼男偶像Joe Jonas（左一），兩人的關係只維持了短短三個月。（Getty Images）

到2009年8月Taylor轉投《吸血新世紀》男星Taylor Lautner懷抱，這次感情維繫了大約四個月。Taylor又再憑歌寄意，透過歌曲《Back to December》向Taylor Lautner道歉。同年11月，傳出Taylor搭上歌手John Mayer。大熱歌曲《Dear John》和《I Knew You Were Trouble》就被指是暗示John Mayer為花花公子負心漢。

有指Taylor透過歌曲《Back to December》向Taylor Lautner道歉。（Getty Images）

Taylor曾於音樂才子John Mayer拍拖。（Getty Images）

Taylor跟John Mayer分手後，曾在2010年4月至5月，傳出與加拿大演員、影集《吉列合唱團》（Glee）的Cory Monteith的緋聞，不過有關兩人的戀情外界沒有太多資料。可惜男方後來在2013年因吸毒過量離世，有傳Taylor因而寫了《Mine》及《Speak Now》來悼念對方。

Taylor與Cory Monteith。（Getty Images）

與John Mayer分手後約8個月，Taylor與積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）成為情侶，同樣短時間內分手收場，有大熱歌歌《We Are Never Ever Getting Back Together》歌詞提及那個若即若離的男士，就是積佳蘭賀。

有大熱歌歌《We Are Never Ever Getting Back Together》歌詞提及那個若即若離的「他」就是積佳蘭賀。（Getty Images）

其後Taylor在2012年認識了甘迺迪家族後人Conor Kennedy，不過兩人的感情不敵遠距離戀愛，有指《Begin Again》是在描述兩人之間的問題。

Conor Kennedy是甘迺迪家族後人。（Getty Images）

2012年底，Taylor再次換畫，成為英國組合One Direction成員Harry Styles女友，被無數少女粉絲怨恨。兩人最後大吵分手，Taylor為此寫出《Out of the Woods》和《Style》疑似唱衰前度，不過兩人2023年在頒獎典禮上碰面仍然有講有笑，再見亦是朋友。

當年Taylor與Harry Styles的戀情鬧得非常難看。（Getty Images）

與Harry Style分手後，Taylor似乎單身了好一段時間，再於2015年才與DJ Calvin Harris高調拍拖，兩人經常公開曬恩愛。有消息指Taylor一直都認為與Calvin Harris的戀情是真愛，可惜15個月就玩完。之後，Taylor火速戀上Tom Hiddleston，不過戀情3個月便告吹。

Taylor與Joe於2016年開始傳出緋聞，當時女方剛與飾演漫威角色「洛基」的英國男星湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）分手。有指Taylor非常珍惜與Joe的戀情，故作風比過去多段感情更為低調，兩人亦從來不會一起走上紅地氈，而Joe更曾化名William Bowery與Taylor一起寫歌。

Taylor Swift與Joe Alwyn正式結束6年情。（VCG）

與Joe Alwyn在2023年2月結束6年情後，3個月後就被爆跟英國搖滾樂隊The 1975的主音Matty Healy熱戀中，不過由於性格不合，兩人1個月便分手。

Matty Healy。（Getty Images）

直到同年9月，美式足球明星Travis Kelce落力追求恢復單身的Taylor，更於Taylor的巡迴演唱會上將自己的電話給她。有指當時Taylor不感興趣，不過有消息人士透露兩人正低調拍拖約會。兩人的戀情曝光後，Taylor多次到球場睇波力撐男友，而Travis則在休賽期間飛往歐洲，在Taylor的巡演後台打氣。Travis曾自稱是「Taylor的頭號粉絲」，而Taylor則公開讚賞男友的職業態度：「他教會我什麼是真正的團隊精神。」這種互相欣賞的態度，令關係更加穩固。

有指Taylor的新歡是NFL球星Travis Kelce。（IG圖片）

Taylor見男友球隊勝出比賽後，立即擁吻男友，兩人成為焦點。（VCG）