林家謙年初曾感到不開心 靠聽楊千嬅《再見二丁目》安慰自己

家謙第六場 White Summer 演唱會，邀請來楊千嬅當嘉賓，兩人合唱了《余春嬌》再跟蔡德材重現了《小飛俠》繼而再合唱《再見二丁目》，帶起不少回憶也感動不少觀眾。

家謙台上多謝千嬅，並坦言非常開心，「今次呢個嘉賓環節，其實我想請一啲係我音樂上都很有淵源嘅朋友嚟。你係其中一位，好早時候，你已經係one of 其中一位，肯去用我嘅作品，多謝你。」千嬅笑答：「你寫得好嘛。」家謙：「唔係㗎，就算寫得好都未必咁容易被人見到，係初初。咁所以多謝你當年用左呢首歌。」

千嬅就坦言，昨晚是第一次同家謙見面，嚴格來說之前兩人是網友《余春嬌》這首歌千嬅謂是她演員的生涯中，一個很重要的紀錄，一個里程碑，「余春嬌是帶給我很多演出上的肯定，我亦很有緣分，可以得到你的曲同Wyman 的詞，做咗呢隻用戲名裡面角色名的一首歌，所以我要多謝你先啱。」

家謙又再道出想請千嬅的第二原因，「適逢我今日音樂總監， 當年同你有首合唱歌，佢係蔡德才(Jason)。」千嬅開心道：「係，Jason，好開心呀，今日來rehearsal的時候見到已經好開心。」家謙：「我覺得呢個真係一個好好嘅Re-U。」 繼而兩人走到Jason 面前，坐於舞台上，由Jason彈琴，三人再現「小飛俠」。帶動9全民回憶返晒來，不單舞台上的他們當下感動，現場不少觀眾也被感動不矣。

千嬅感動道：「Jason其實寫了很多作品給我，大家耳熟能詳的〈飛女正傳〉、〈數你〉都是出自佢作品，所以今天很有意思身，我好多謝家謙開了這道門俾我哋，好感動，好開心，死啦！我都唔知可以講咩啦。」家謙: 「有返返去加洲紅感覺！」 千嬅又驚訝家謙有 cover過「小飛俠」，「6 歲你就聽我啲歌？咁有智慧，我大你一對加五年㗎喎！」

家謙又再講，「本身千嬅好好，佢話可以配合呢個主題唱《夏天的故事》，但係以下呢首歌（《再見二丁目》），係我野蠻要唱嘅，呢首歌其實對我來講，係有啲感受，今年年頭有啲唔開心，我就走了去台灣幾日散心，一路都係聽住呢首歌，呢首歌真係好感動我。我發覺原來我非不快樂，只我一人未發覺，comfort返自己，所以好多謝你(千嬅)、多謝阿Yu、多謝夕爺，當年做左呢隻歌。」