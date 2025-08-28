雷頌德揭楊千嬅《小城大事》身世　全靠Paco先見之明再問准黎明

由楊千嬅主唱、雷頌德（Mark）作曲、林夕填詞的《小城大事》，自2004年推出至今，依然是許多樂迷心目中的經典金曲。這首歌曲當年紅爆全城，不止成為四台冠軍歌，更橫掃樂壇頒獎禮，勇奪年度最高榮譽的「金曲金獎」，奠定了千嬅的樂壇地位。近日，作曲人雷頌德在社交平台親自解密，原來這首「神曲」的誕生，要先問准黎明。

《小城大事》是楊千嬅最經典的金曲之一，當年紅爆全城。（MV截圖）

雷頌德近日在社交平台分享《小城大事》的起源。（IG@mark_lui147）

雷頌德在帖文中透露，《小城大事》的主旋律最初並非為千嬅而寫，而是他為黎明主演的電影《大城小事》中創作的一段配樂，他寫道：「Leon 很重視這一段戲，我配過三次不同的音樂他都不滿意，直到寫了小城大事chorus這個旋律他才覺得到位。」

雷頌德在帖文中透露，《小城大事》的主旋律最初並非為千嬅而寫，而是他為黎明主演的電影《大城小事》中創作的一段配樂。（《大城小事》劇照）

雷頌德寫道：「Leon 很重視這一段戲，我配過三次不同的音樂他都不滿意，直到寫了小城大事chorus這個旋律他才覺得到位。」（IG@mark_lui147）

原來正是黎明的執著，才無意中催生了這段感動無數人的旋律，而歌曲能夠面世，關鍵人物則是當年的金牌經理人黃柏高（Paco）。Mark憶述，Paco看完電影首映後，立即找到他並大讚：「老人家死那一場戲的音樂十分正，可不可以變成一首歌給楊千嬅唱？一定會爆紅！」由於配樂版權屬於黎明的電影，Mark便叫Paco親自徵詢黎明，Mark寫道：「Paco就真的走去問了他，他也大方地答『可以』。」

Paco看完電影首映後，立即聯絡雷頌德，大讚：「老人家死那一場戲的音樂十分正，可不可以變成一首歌給楊千嬅唱？一定會爆紅！」由於配樂版權屬於黎明的電影，Mark便叫Paco親自徵詢黎明，而黎明表示可以。（VCG）

得到許可後，雷頌德便為原有的副歌（Chorus）加上主歌（Verse）部分，再交由林夕譜寫歌詞，最後配上千嬅的細膩演繹，最終將一段電影配樂，變成了一首金曲，難怪雷頌德在文末所言：「所以有這首歌真是很多人的功勞！」