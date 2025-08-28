Taylor Swift同款求婚連身裙秒速售罄　粉絲：穿了是否就能嫁得出

樂壇天后Taylor Swift昨日（27日）宣布與美式足球明星男友Travis Kelce訂婚喜訊，瞬間成為全球焦點。而Taylor在照片中所穿的連身裙、所戴的飾物、名錶及高跟涼鞋，掀起全球搶購潮！

恭喜！（IG圖片）

有珠寶業內人士估計，鑽戒價值約200萬美元（約1560萬港元）以上。（IG圖片）

Taylor Swift被求婚時身穿Ralph Lauren的黑白條紋露背連身裙價值約4000港元，已經秒速售罄，而腳踏的Louis Vuitton啡色高跟涼鞋約9100港元。而手上戴上金色鑲滿24粒鑽石的Cartier Santos Demoiselle，該款手錶已停產，而二手市場的價值超過22萬港元。

Taylor Swift被求婚時身穿Ralph Lauren的黑白條紋露背連身裙秒售罄。（Ralph Lauren官網）

Taylor腳踏的Louis Vuitton啡色高跟涼鞋約9100港元。（Louis Vuitton官網）

修成正果！（IG圖片）

據外媒報道，Travis父親透露Travis於數周前已向Taylor求婚，並在正式行動前早已知會雙方家人，及得到兩家人的祝福。有指求婚當日，兩人正在Travis位於堪薩斯州的豪宅中，當時兩人正準備外出晚饍，Travis帶Taylor引領到早已佈置了玫瑰花的花園，並跪下求婚，而Taylor亦立即答應，其後兩人就立即視像雙方父母報喜。另外，Travis向來尊重Taylor，所以公開訂婚消息的日子亦是由女方決定。

郎才女貌！（IG圖片）

有大批粉絲都忍不住留言表示：「想要那條裙」、「已經售罄」、「穿了是否就能嫁得出？」、「一定要幸福」、「她穿上的所有單品都會推出很多同款」、「其實這身裝扮都不貴 霉霉（Taylor Swift內地暱稱）個人身價就十幾億美金」。