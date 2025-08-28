林家謙唔介意被指唱歌好難聽 有儲負評習慣：從錯誤裡吸收

林家謙WhiteSummer 演唱會，一直不停被人網上發放不同的預測嘉賓名單，搞笑到有人估白韻琴、陳展鵬、方伊琪，家燕媽媽等等，昨晚第七場，家謙就於Talk位中， 笑稱網上面個嘉賓list單流流地，又指自己會存起網上一啲Haters的貼，用作平衡自己心態。

昨晚來到talk位，分享人人要做到天氣之指時，林家謙笑道，「生命中好多嘢係控制唔到，隨意盒咁，唔知佢幾時打開，幾時關。好似前晚有人將我中學張相放出嚟，我唔見議大家睇嘅。哈哈。今日分享下其他，其實我發覺Threads 都好似夏天，好豐富好多嘢睇，有好有唔好啦，奇奇怪怪又有，唔知點解肚臍又上左去啦，玩手機又見到啦，有流料啦，有真有假啦，今日個嘉賓都係流流地，唔信你一陣睇下，哈哈，總之唔係姓白㗎。唔信你一陣睇下。」

「Theards數據推比我啲嘢，大多數都係好嘢，吹棒呀咁....但呢兩年我自己有個習慣，就好鐘意save起 haters嘅 post，我唔係小氣薄，亦唔係想做反擊反駁，你見我好少係網係網上面同人嗌交，我寧願選擇靜靜雞做返好件事，我save起佢有兩個原因，其中一個係「留底擊傷你的石頭，從錯誤裡吸收」，呢個係《葡萄成熟時》嘅教悔。 另一個原因係，呢啲 haters ，唔鐘意我嘅人，係有必要存在，留係到平衡自己心理，」

我不停睇咁睇一啲好正吹棒你，肚臍好靚.....唔係唔好 ，大家照可繼續追棒，但可能係平行時空之中，好多人係唔鐘意𡁵你，你見到啦，前排嘉賓影片下面，好多評語，林家謙好難聽呀咁，唔緊要好Welcome 嘅，我特別save起 呢一啲唔好嘅評語，令我 balabce 返自己心態 等我好威威個時唔好咁得戚啦， 要知，呢個世界係有人唔鐘意你，咁你先平衡到自己心態，自我膨脹係好唔健康嘅，Save起人哋啲post 都唔健康，哈哈，但係我唔係M底，哈哈....大家唔好誤會 ，照鬧照讚都得嘅,只係我呢一兩年有呢個奇怪習慣， 希望做到 「所有嘢都要平衡」。

昨晚林家謙請來Kiri T做嘉賓，兩人合唱了《《至少做一件離譜的事》》後，林家謙得戚笑話，「係咪估唔到！哈哈。」Kiri T 都笑住話，「我自己都估唔到呀。收到你邀請消息時，即係諗我地有淵源？」林家謙，「其實有小小黑歷史嘅，哈哈，我嗰陣個樣好核突，個個騷呢，我做完個個騷之後，唔見左個化妝袋，心諗死啦，我要買過晒化妝品？你記唔記得，我周圍搵人問有冇見過我個袋？」Kiri T : 「我好似剩係答左你哈哈哈三個字。係咁高興時侯，我地其實6年前有張合照.....不如我哋再影一次人生第二個合照？」繼而Kiri T拿出兩張6年前的BRAND YOURSELF MUSIC PARTY 海報，一張是大合照，一張是林家謙單人，接著一起擺了個當年的甫士，給大家拍照，Kiri T又即時提議，「不如你簽個名啦，海報送比現場觀眾！」繼而二人於台上為海報簽名，愈簽愈開心，連海報上陳蕾等人的名字亦代簽，再隨機送給現場想要的歌迷，歡樂萬分。