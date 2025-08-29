柯泯薰9月13日再度來港開騷 音樂上希望與岑寧兒合作

台灣女歌手柯泯薰將於9月13日於Lost Stars Livehouse 舉行演唱會，柯泯薰覺得香港歌迷可愛得來帶點害羞，為了宣傳這次演唱會，早前柯泯薰接受《香港01》訪問。

去年你來香港演出了2次，但我知道你其實很早就來過香港演出（小呼叫；dont make a sound tour），至今對那時候的演出還有印象嗎？ 今年9月又即將在香港舉行你個人的演唱會，對香港，和香港的歌迷有什麼樣的感受呢。

「近期得知在香港，曾演出過的場地已收掉了，小小惋惜。 曾經在小呼叫音樂節演出，帶著 Full Band 配置，我抱著一把吉他，當時是首張專輯「遊樂」發行後的演出。 當時是收到陳建騏老師訊息問我，願不願意一起到香港演出，我是非常興奮的，因此邀請所有團員與我一同前往，香港歌迷很神秘，總是悄悄地，早於很多時間先去場地，演出可能是晚間，但在早晨便能看見聽眾的身影，在場館附近徘徊，我覺得超級可愛，好像是很害羞，怕打擾但又期待的，以身體力行的支持著我，覺得心疼大家太辛苦之外，也非常感動。」

能為我們讀者介紹一下你這次演唱會和之前的有什麼不一樣嗎？

「以過往個人專場來說，常是以概念性主題，選進合適的歌單與改編曲。 此次以最貼近心的音樂作為選擇，邀來 DE DE MOUSE、山本晃紀、樂承宇，三位夥伴是彼此不需語言便能溝通的夥伴，在音樂裡自在流動，彼此的呼吸在音樂裡相扶相承，首次合體不曉得會發生什麼事，唯一能知道的是，我們希望聽眾和我們一起，在音樂裡 “Heart to Heart”，在這個當下我們是 ”Just Us”。」

知道你很喜歡與其他音樂人合作，以前就有和吳青峰合唱《另個時空的你》，那有沒你很想合作的香港音樂人或者歌手呢？

「以前真的好欣賞盧凱彤，想過『想成為像她一樣，在音樂裡自在飛翔的模樣』，她遺留於世的美，存在於我心裡直到永久，近期在製作某首自己的創作時，覺得有首歌好適合 YOYO 岑寧兒的聲音，雖然還未發出邀請，但藉著這份採訪，我要給自己再多點信心，希望不久的以後，我能再有多些勇氣正式發出邀請。」

4月份時你主演的電影《河鰻》入選了香港國際電影節，這是你第一次演電影嗎？ 為什麼會接演這部電影。

「當時2023年音樂事業隨著流，感覺自己卡在某個關卡，當時收到 Fake Creators的合作邀請信，成為我轉動生命的關鍵之外，收到電影合作邀請，也是極度重要的轉戾點。 讀完劇本有一份：「釋懷」，那時真希望自己能放下困惑，或許是劇本裡奇幻的旅程吸引著我，也是劇情裡要挖掘內心，才能找到人生答案的理由，我決定給自己挑戰，用直覺和身體去感受 “釋懷“ ，所以接演〈河鰻〉電影。」

能為我們01的讀者，推薦你自己認為台北最值得去但又不是很多人知道的地方嗎？

「在台北有幾處屬於自己的秘密基地，與海外音樂家們合作時，只要有機會帶他們走走繞繞，我一定會邀請他們，請來台北車站大廳內席地而坐，大廳內非常寬廣且建築高挑，不時能聽見報時報站，人流來往走路和講話的聲音，準點時更能聽見裝置藝術，時鐘小火車叮叮噹噹的聲音和殘響，坐在大廳裡30-40分鐘，心會慢慢地靜下來，觀察旅人們的腳步，與人別離時的擁抱與不捨，昏黃燈光與眼前可愛的人，都讓此刻魔幻不已。」