COLLAR演唱會｜芯駖性感中門大開　Ivy唱藤井風Candy挑戰極難歌曲

女團COLLAR一連兩場的演唱會《COLLAR “GAME ON” LIVE 2025》今晚（28日）在亞洲博覽館舉行，中段COLLAR走勻全場握手後返回主舞台，又輪到蘇雅琳（Ivy）的Solo部份，整體而言今晚外語歌佔的比重頗高，除了多首英文歌外，Ivy更唱出日本歌手藤井風的《Kirari》，之後又有王家晴（Candy）向難度挑戰，演繹連原唱Gin Lee都說過是有史以來最難唱的《白夜行》。

COLLAR走勻全場握手後返回主舞台。（葉志明攝）

Ivy更唱出日本歌手藤井風的《Kirari》。（葉志明攝）

王家晴（Candy）向難度挑戰，演繹《白夜行》。（葉志明攝）

《白夜行》就連原唱Gin Lee都說過是有史以來最難唱的歌。（葉志明攝）

去到演唱會尾段，COLLAR連唱5首團歌《Back in the Game》、《SSS》、《OFF/ON》、《Riding High》以及《Home Run》落力地又唱又跳，展示女團氣勢，當中李芯駖與Candy的舞衣更尤其性感，前者中門大開非常吸睛，將氣氛推上全晚最高峰！

去到演唱會尾段，COLLAR連唱5首團歌。（葉志明攝）

分別是《Back in the Game》、《SSS》、《OFF/ON》、《Riding High》以及《Home Run》（葉志明攝）

COLLAR落力地又唱又跳，展示女團氣勢。（葉志明攝）

全場High爆！（葉志明攝）

踢腿！（葉志明攝）

唔捨得完！（葉志明攝）

芯駖的戰衣，細看便發現是中門大開低胸設計。（葉志明攝）

其實Candy的服裝都頗性感，這張相看來雖然不覺，但跳舞郁動時就比較明顯。。（葉志明攝）

臨完場時，隊長沈貞巧（Gao）哽咽剖白：「一個遊戲，成日都會諗到輸贏，人生好似一個遊戲，無論你點樣繼續玩落去，其實係唔會有輸㗎，去到最後點都會贏。希望我哋今日仲可以企喺個台嗰度國大家表演，同大家share我哋全部嘅嘢，如果同下面嘅你、你、你、你、你或者你，有一刻覺得，我都好想做到呢件事，咁我就會好開心㗎喇。」她又點題：「Game on, Never game over 」來鼓勵大家。

隊長沈貞巧（Gao）哽咽剖白，鼓勵大家：「Game on, Never game over 」（葉志明攝）

唱完團歌後，COLLAR與舞蹈員謝幕，大會屏幕播出日本歌手Yui的《Goodbye days》，伴隨著COLLAR綵排演唱會的片段，當大家也很好奇為何Gao是全隊唯一沒有Solo歌的成員，螢幕便影著她唱《Goodbye days》，片中Gao放低手上公仔，這幕與開場互相呼應，令人感動。原本演唱會在這裡結束，沒有Encore，不過觀眾不肯走，COLLAR於是再上台，手拖手表示已無歌可唱，跟全場影大合照，叫觀眾明天再來支持COLLAR！

當大家也很好奇為何Gao是全隊唯一沒有Solo歌的成員，螢幕便影著她唱《Goodbye days》。（葉志明攝）

片末Gao放低手上公仔，這幕與開場互相呼應，令人感動。（葉志明攝）