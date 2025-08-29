COLLAR演唱會｜尾場補清唱《Chosen Family》贈歌迷　Day罕有落淚

女團COLLAR一連兩場的演唱會《COLLAR “GAME ON” LIVE 2025》尾場今晚（29日）在亞洲博覽館舉行，MakerVille新任CEO兼今次演唱會出品人金廣誠、MIRROR的楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、柳應廷（Jer）、邱傲然（Tiger）、ERROR的郭嘉駿（193）、何啟華（Dee）、陳穎欣（Yanny）與音樂人男友陳考威（Gareth）、陳毅燊（Ansonbean）及弟弟皆有捧場。

COLLAR演唱會尾場今晚（29日）舉行。（葉志明 攝）

COLLAR為了這一下跳上台的動作下了不少苦功。（葉志明 攝）

今場的Rundown與上場大致一樣，COLLAR的「fan service」其實已做得很足，從台上走到$680門票的「山頂位」跟歌迷握手及近距離接觸，不過由於頭場沒有Encore，令部份歌迷失望，昨晚（28日）完騷後歌迷不肯走，最終要COLLAR手拖手再上台安撫歌迷，但當時她們已表示真的已冇歌，最終影大合照補數。

Candy婚紗造型掀起話題。（葉志明 攝）

COLLAR的「fan service」其實已做得很足，從台上走到$680門票的「山頂位」跟歌迷握手及近距離接觸。（葉志明 攝）

今晚COLLAR就決定再將寵粉行動升級，當七位走到山頂位的升降台，唱完《Never-never land》及《Soda pop》後，隊長沈貞巧（Gao）邀請歌迷一齊唱屬於她們與歌迷的《Chosen Family》，但由於這是臨時加插的環節，樂隊沒有準備，所以COLLAR與歌迷清唱大合唱，但仍無損氣氛，全場反應超高漲！之後，Gao突然叫鏡頭影向許軼（Day），指她竟正在哭，隊友都表示實屬難得，因為很少見她喊。

Day竟罕有落淚，隊長阿Gao都叫攝影師影低。（葉志明 攝）

Day竟罕有落淚，隊長阿Gao都叫攝影師影低。（鄧穎琪 攝）