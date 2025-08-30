COLLAR演唱會爆喊發言全紀錄　Ivy：COLLAR每一個都好值得被喜歡

女團COLLAR一連兩場的演唱會《COLLAR “GAME ON” LIVE 2025》尾場昨晚（29日）在亞洲博覽館舉行，七位成員在尾段連唱5首團歌《Back in the Game》、《SSS》、《OFF/ON》、《Riding High》以及《Home Run》，落力地又唱又跳，展示女團氣勢！唱到最後一首歌《Home Run》時，COLLAR緩緩降落舞台，之後突然再跳起登場，令歌迷超驚喜。

COLLAR一連兩場的演唱會《COLLAR “GAME ON” LIVE 2025》尾場昨晚（29日）在亞洲博覽館舉行。（葉志明攝）

七位成員在尾段連唱5首團歌《Back in the Game》、《SSS》、《OFF/ON》、《Riding High》以及《Home Run》，落力地又唱又跳，展示女團氣勢！（葉志明攝）

而前一晚的致謝名單，原本只有隊長沈貞巧（Gao）講感言，她說今晚想聽隊友們講，而這個環節最終令COLLAR個個淚崩！《01娛樂》就為大家帶來七位發言的足本全文字紀錄。

頭場致謝名單，原本只有隊長沈貞巧（Gao）講感言，她說今晚想聽隊友們講，而這個環節最終令COLLAR個個淚崩！（葉志明攝）

許軼（Day）：「好多謝大家，真係冇諗過會收穫到咁多愛，一直以來可能我哋大家⋯講返多少少我哋自己，就係我哋都係幾冇自信、好混亂嘅人，換衫都好混亂，所以要拍條片，畀時間我哋換衫。大家好冇自信嘅時候，每當演唱會見到每一位大家，覺得好開心，同埋冇諗過大家會同我哋……識唱我哋嘅歌，我已經覺得好感動嘅一件事，多謝大家每一位。」

Day表示自己冇乜自信，但演唱會見到歌迷，他們還會識唱自己的歌，就覺得很感動。（葉志明攝）

王家晴（Candy）：「我覺得好多謝大家嚟，因為我覺得今次準備呢個演唱會嘅過程，其實係好辛苦嘅我覺得，因為我feel到大家都好想今次做到啲唔同嘅嘢，畀大家睇，所以我好多謝大家買飛入場，去支持我哋，去睇我哋表演嘅每一位。」自考完DSE就參加《全民造星IV》及成為藝人的她，月前剛從香港城市大學心理學社會科學學士畢業，她發言時更大呼：「我畢業喇！我可以全職投入COLLAR！」

自考完DSE就參加《全民造星IV》及成為藝人的Candy，月前剛從香港城市大學心理學社會科學學士畢業，她發言時更大呼：「我畢業喇！我可以全職投入COLLAR！」（葉志明攝）

Marf：「一直以來我哋都係好似一個平凡人嘅內心，雖然我哋堅強咗好多，但係都仲係真心地、唔係客套地覺得，唔敢相信我哋唱歌，唔敢相信我哋出咗歌，仲有呢個concert。但係都好多謝你哋每一位咁support我哋，同埋好多謝每一位好同唔好嘅評語畀返我哋，都係好似Candy咁講，我哋今次做咗好多努力，無論Dancers，跳到汗同血同肉佢都分唔到喇已經，而我哋都練咗好多好多唔同、好勁、好爆嘅機關畀大家睇，係咪好爆先？好多謝每一個單位畀我哋嘅每一個信心，同埋勇氣，同埋每一個容許同包容，所以我哋都好愛你哋，多謝！」

Marf至今仍覺得自己只是平凡人一個，她多謝每一位好的壞的評語，又指今次全個團隊很努力，尤其Dancers跳到汗、血、肉已分不清。（葉志明攝）

其實在Day、Candy、Marf講感受時，後面幾位的李芯駖、陳泳伽（Winka）及蘇雅琳（Ivy）都已經爆喊，當中Ivy更是哭成淚人。

芯駖哭著說：「我其實今日都喺度諗，我有冇需要突然間要講嘢，所以都諗定咗少少。我一路都喺呢個過程入面，喺度觀察我哋唔同嘅人，我覺得今次點解我哋好似比之前更加攰呢？因為我哋有好多嘢都好想做到最好，無論我哋嘅rundown，我哋唱歌，其實我哋好多人唱歌都唔叻，我哋有好多努力擺咗喺入面，我覺得係好感動、我覺得，多謝大家畀包容我哋，畀時間我哋去進步，我哋有好多傷兵，每一日都有我哋醫療團隊，幫我哋針灸，隻腳好痛。第一套衫其實好重，差唔多八磅咁重，我哋練彈台未必有人知道，但係我哋一路都覺得，點解我哋要用咁多力去做一啲嘢，我覺得係每一次見到大家聽我哋唱歌，畀掌聲、畀力量我哋嘅時候，我覺得一切都係值得！因為我哋除咗一啲大家都識唱嘅廣東話歌，希望我哋嘅歌喺某一啲時間裡面可以陪伴到大家，咁我哋就已經覺得可以功德圓滿。」

芯駖指今次演唱會比之前更攰，因為她們想將一切都做到最好，又表示若歌曲能在某段時間陪伴大家的話，她已覺得功德圓滿。（葉志明攝）

至於以往最易喊，感情最豐富的Winka就強忍眼淚：「我好多謝大家，我係一個好多情緒、好高敏嘅人，我多謝團隊一直陪住我，我覺得我喺今個演唱會，終於享受到跳舞唱歌嗰一種自信，嗰種開心，我唔再驚我做成點，因為我諗返起我以前busking嘅時候，冇一個人睇我都係咁樣唱，何況而家有咁多人喺度睇，我點解唔唱好跳好？我點解唔拎多個自信同埋嗰份勇氣出嚟，所以我多謝你哋陪住我咁耐，無論經歷啲乜嘢都好，見到啲燈牌、嗌，同埋fans依舊喺度支持我哋，整手燈，做好多嘢，我真係好愛你哋，多謝！大個女喇！」

Winka出名是隊中最感性，自言高敏的她當然會流淚。（葉志明攝）

Ivy幫Winka抹眼淚。（葉志明攝）

而喊得最犀利的Ivy就剖白內心感受：「我覺得我出道之後，多多少少都有迷失過，每次捉返我返嚟，或者令我堅定返嘅，係每一次出團歌之前嗰一個禮拜，我見返COLLAR嘅時候。佢哋一直都陪住我，見到佢哋無論發生咩事，無論出面遇到乜嘢、聽到乜嘢comment、工作好辛苦，但佢哋依然喺度係咁請我食蛋，我覺得COLLAR每一個人都好值得俾人喜歡，大家為佢哋鼓掌嘅時候，係我最感動嘅時候！我真係好鍾意你哋，COLLAR真係好勁，同埋我喺度好想特別咗多謝兩個單位，第一個係Mike Orange，呢個小秘密， Mike Orange每個禮拜一至兩日都教我、Gao同Candy唱歌，呢兩個月廣東話樂壇嘅歌都俾我哋唱得差唔多，同埋就係我哋面前嘅dancer，COLLAR嘅舞都難㗎嘛，佢哋係一日記一隻歌，好誇張！辛苦晒！多謝你哋！同埋排舞師都好厲害。」

Ivy說自己其實都有迷失過，但每次出團歌前與隊友聚在一起，她又會獲得力量，表示：「我覺得COLLAR每一個人都好值得俾人喜歡，大家為佢哋鼓掌嘅時候，係我最感動嘅時候！」（葉志明攝）

芯駖亦補充多謝演唱會總監細So，表示：「佢有好多堅持，喺我哋唔相信自己嘅時候，佢話畀我哋知我哋呢個rundown係可以，好多謝佢！」

最後當然要輪到Gao，不過她因為尚有最後一首Solo要唱，不想被眼淚影響演繹，所以就說之後再講，只拋下短短一句：「我想講嘅就係Game on, Never Game Over，人生係一個好好玩嘅遊戲，永遠都唔會輸。」之後COLLAR與舞蹈員就手拖手謝幕，大會屏幕播出日本歌手Yui的《Goodbye days》，伴隨著COLLAR綵排演唱會的片段，唱到一半，螢幕便影著Gao在後台唱《Goodbye days》，隊友望著她，而Gao再放低手上公仔離去，這幕與開場互相呼應，令人動容。

Gao因為尚有最後一首Solo要唱，不想被眼淚影響演繹，所以就說之後再講，只拋下短短一句：「我想講嘅就係Game on, Never Game Over，人生係一個好好玩嘅遊戲，永遠都唔會輸。」（葉志明攝）

COLLAR與舞蹈員就手拖手謝幕。（葉志明攝）

90度鞠躬致意！（葉志明攝）

大會屏幕播出日本歌手Yui的《Goodbye days》，伴隨著COLLAR綵排演唱會的片段，唱到一半，螢幕便影著Gao在後台唱《Goodbye days》，隊友望著她，而Gao再放低手上公仔離去，這幕與開場互相呼應，令人動容。（葉志明攝）

原本COLLAR已講到明冇Encore，不過觀眾不肯走，COLLAR相隔一會換上T恤再上台，雖然冇唱歌，但就不停擺甫士畀Fans影相，大會亦播出一段她們也從未收看過的絕密短片，演唱會在大約11點23分結束，兩場《COLLAR “GAME ON” LIVE 2025》圓滿落幕。

原本COLLAR已講到明冇Encore，不過觀眾不肯走，COLLAR相隔一會換上T恤再上台。（葉志明攝）

雖然COLLAR冇唱歌，但就不停擺甫士畀Fans影相。（葉志明攝）

