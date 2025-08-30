Cardi B懷孕期間涉襲擊女保安拒認罪　庭上翻白眼被網民製成Meme

美國饒舌天后Cardi B一向言行出位愛炫富，近日她就2018年涉嫌襲擊女保安上庭作供，而她在庭上的表現及每日造型，都成為網民熱議。

Cardi B一向言行出位愛炫富。（IG圖片）

據外媒報道，事發時Cardi B正懷孕，當時她做產檢時涉嫌襲擊一名婦科診所女保安Emani Ellis。事後保安表示在診所內被Cardi B吐口水、用指甲抓傷及發表種族歧視的言論。案件近日於洛杉磯開審，Cardi B連日來出庭作供，她否認所有指控，並表示沒有襲擊過該名女保安。

近日她就2018年涉嫌襲擊女保安上庭作供。（Getty Images）

Cardi B出庭作證時，透露女保安當自己從診所電梯走出時，Ellis用手機錄影，讓她感到防備。Ellis的律師詢問她在兩人對峙期間說了什麼，Cardi答：「X你媽的，離我遠一點，為什麼你要錄我？你不是應該做保安嗎？」律師要求她重複一次，Cardi B對此表情不可思議，法官則示意律師跳過。對於控方的提問表情反應生動，不時做出翻白眼、打呵欠、無奈等表情，引發網民熱議。有網民指，Cardi B出庭就像在演美國綜藝《SNL》的短劇，她甚至每日而換上不同假髮。更有人將這些表情製作成網絡Meme。

Cardi B翻白眼被網民製成Meme。（X)

Cardi B露出難以置信的表情。（X)

