林家謙演唱會｜自肥邀陳慧琳做嘉賓：你係我第一個睇嘅紅館嘅歌手

林家謙一連十場的《WHITE SUMMER》紅館演唱會昨晚舉行第八場，今場特別邀請了自己人生中觀看的第一場紅館演唱會的主角 ——天后陳慧琳（Kelly）擔任嘉賓，對家謙來說別具意義。

林家謙。

全場爆滿。

每晚家謙都會乘搭吊車環繞紅館。

每晚家謙都會乘搭吊車環繞紅館，一邊唱歌一邊與「山頂」的樂迷近距離打招呼，並用手機拍下觀眾舉牌支持的興奮畫面。然而，昨晚他忽發奇想，決定改變視角，嘗試在吊車上與觀眾來一張「自拍大合照」。可惜過程手忙腳亂，手機鏡頭下全是自己的「超大頭」特寫和鼻孔鏡頭，畫面非常滑稽，讓全場觀眾笑到「碌地」。這幕意外被喻為「攝影技術真係贏晒99%香港人」。

陳慧琳驚喜擔任林家謙演唱會嘉賓。

演唱會嘉賓環節，大家已發覺是家謙的「自肥集郵簿」，昨晚更是意義非凡。當神秘嘉賓陳慧琳登場時，全場瞬間沸騰。家謙難掩興奮地分享，第一次去紅館就係睇Kelly ：「你真係好特別嘅，因為係我第一個睇嘅紅館演唱會嘅歌手！」他透露當年僅六歲，正是在表姐的帶領下觀看了Kelly的《飛天舞會》演唱會(2002年)，Kelly 的歌，也滋養了他的音樂。

Kelly聞言後大感驚訝：「嘩！你六歲？咁係咪胎教嚟㗎？我要多謝林爸爸林媽媽！」家謙隨即指出當年的「功臣」表姐也在現場，兩人更即場與表姐隔空打招呼，Kelly大讚表姐：「你勁呀，你好有taste喎！哈哈」。兩人的緣分並不止於觀看演唱會。家謙今年更為Kelly創作了新歌《鳴謝你而不想說後悔》。在台上，Kelly真誠道謝：「其實我要多謝你，因為今年你作咗首歌俾我。」又再繼續笑言：「我之前都想飛天㗎，不過紅館唔畀呀嘛。你好嘢喎，你飛到呀！」家謙就用歌幽默回應：「因無視道與理 是與非非 繼續往天飛 再去遁地…就飛咗上去！」兩人對話令現場歡樂萬分。

兩人合唱《最愛演唱會》。

最後，這對惺惺相惜的歌手合唱了Kelly的經典金曲《最愛演唱會》，為這個充滿歡笑、驚喜與感動的夜晚畫下完美句點。家謙用音樂鳴謝了帶領他進入夢幻世界的偶像，也為所有觀眾帶來了一場難忘的「最愛演唱會」。