鄧麗欣孖林峯張繼聰開騷　台灣靚仔男友低調撐場坐未來外母身邊

林峯 、鄧麗欣、張繼聰今晚（30日）在亞博舉行拉闊音樂會，謝安琪和囡囡Kaka Ball、胡楓、Lolly Talk、黃淑儀、炎連輝均有撐場，而鄧麗欣男友亦低調現身觀眾席，與未來外母齊齊坐！而「餅碎」Miki（楊愛瑾）、Angela （區文詩）到場時，Stephy 男友即上前打招呼，又遞上飲品，家屬感超強，每當Stephy唱歌時，男友更索性除低口罩，拿出手機拍下fan cam。完場前，男友穿上外套時，未來外母在旁幫手整理，足見男友已成功融入家人。

Stephy 表示自己是第一次做拉闊，又笑言自己從未諗過會Chok。（葉志明攝）

Stephy 男友與未來外母低調撐場。（葉志明攝）

Stephy 男友與未來外母低調撐場。（鄺鈺瑩 攝）

男友上前與Miki打招呼，開騷後專心影Fan Cam。（鄺鈺瑩 攝）

鄧麗欣男友開騷後high爆舉手，睇得好投入。（葉志明攝）

音樂會由古天樂飾演的「宇宙觀察員」揭開序幕，林峯、Stephy、張繼聰《Chok》住出場，而當張繼聰唱出姜濤的《Everything Single Time 》時，成功為大家帶來驚喜；開騷前夕病倒的林峯，似乎未有太大影響。

林峯、鄧麗欣、張繼聰齊齊拉闊。（葉志明攝）

鄧麗欣落力獻唱。（葉志明攝）

身材勁fit。（葉志明攝）

林峯、鄧麗欣、張繼聰齊齊拉闊。（葉志明攝）

開場時叫大家「今晚大家盡情Enjoy 」的張繼聰，似乎最享受，唱《白紙一張》時，穿上運動裝，再戴上Dreadlocks假髮狂跳舞，而唱《50/50》時，頻頻向老婆派心；林峯再出場，孖著胡子彤齊跳《Chok》，又叫觀眾一齊掌聲鼓勵，林峯表示聲帶狀態未如理想，先後向觀眾、鄧麗欣、張繼聰道歉，而為表誠意，他更走到台下與觀眾握手。早前曾預告會唱女團舞的3位，在音樂會最後齊跳《心急人上》。

林峯帶病上陣，要不停「補水」。（葉志明攝）

真空上陣？（葉志明攝）

張繼聰。（葉志明攝）

胡孖彤上台表演。（葉志明攝）