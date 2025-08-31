Dear Jane 9月澳門騷構思與fans近距離一齊玩　紅館盲盒環節保留

Dear Jane、雷同二友、Arvin 曾傲棐、Gordon Flanders、Bernard 陳駿軒昨日（30日）在尖沙嘴出席音樂派對，Dear Jane 成為尾場壓軸嘉賓，帶來3首掀起全場大合唱的作品，包括：《你流淚所以我流淚》、《不許你注定一人》、《哪裡只得我共你》為音樂節送上完美句號。他們於九年前亦是Gimme LiVe的演出嘉賓，九年後重臨舊地，他們均表示十分興奮。「今次有個小catwalk 台，令到我們跟觀眾距離再拉近了，加上台上有歌詞大屏幕，可以讓觀眾跟着我們大合唱，氣氛超好，我們玩得很開心！」

繼紅館演唱會後，Dear Jane 9月會在澳門再開個唱。

繼紅館演唱會後，Dear Jane 9月會在澳門再開個唱，編排跟香港會有不同，希望令大家更有新鮮感。「澳門的舞台設計跟香港不同，會有兩條Catwalk台更加接近觀眾；我們正在構思其中一個環節會再跟觀眾近距離一齊玩，紅館演唱會的盲盒環節都會保留，希望大家在社交平台留言告訴我們聽想聽什麼歌，我們會盡量滿足大家要求。」

Arvin 曾傲棐獻唱初試作曲的歌曲《心の進化藥》，此歌在網絡上好評不斷，MV更獲過百萬點擊，現場大量粉絲到場支持。對於新歌有好成績，他當然開心，不過他不會每天追看點擊率。「今年目標是用不同風格的歌曲，所以做完一首歌便要再努力做第二首，不會刻意看之前作品的點擊。可能年底才一次過回顧。」提到現場表演，他喜歡跟粉絲互動，卻經常被整蠱。他笑說：「有時我碰拳，他們就出包。我給一隻手的半個心心，他們則給我拳頭。總之就是整蠱我，但大家都玩得很開心。」11月他會有自己個唱，正在籌備當中。他坦然有點驚及緊張，希望自己在概念和歌單上能做得更好，可以滿足粉絲的要求。

唱作女子組合雷同二友則帶來多首引起共鳴的歌曲，其中《一個人行街》輕鬆治癒粉絲內心；此外，更帶來新歌《有你萬事屋》訴說親情。

Gordon Flanders為多位歌手創作出熱爆歌曲，今次在音樂節亦會唱出首支獲得粵語冠軍歌的作品《全世界停電第二年》。Bernard陳駿軒擅長彈奏樂器並曾為多位殿堂級歌手伴奏演出，他除了與徐浩合唱外，亦自彈自唱《不追不趕》以及演繹全新派台及首次公開演唱的新歌《離得更近》。

