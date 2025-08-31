新加坡Waterbomb｜盧瀚霆跳唱炸台半小時　向觀眾射水現場尖叫

亞洲音樂盛會《Waterbomb》新加坡站來到今日（31/8）最後一天，有唯一香港代表Anson Lo盧瀚霆登場，能夠與一眾韓團如2NE1，JayB及Lee Yongji同場演出，自然以最佳狀態示人，甫出場便以緊身背心騷肌示人，並唱出《Heartbreaker》，引爆全場，據知今次專程由香港飛去現場睇騷神徒一共有400位。

Anson Lo以緊身背心騷肌示人，並唱出《Heartbreaker》，引爆全場。（讀者提供）

今次Anson Lo的表演逾半小時，而且清一色是跳唱快歌，一共7首包括︰《Heartbreaker》、《Money》、《On》、《Nah》、《Megahit》，《Hey Hey Ok》，以及近期大熱的新歌《Lemonade》，這亦是他首次現場演繹這首歌，作為紀念品送給Waterbomb舞台。台下全場400神徒更一起跟他跳Lemonade Dance，掀起粉紅人浪。

Anson Lo的表演逾半小時，而且清一色跳唱7首快歌。（讀者提供）

Anson Lo更有向現場觀眾射水，令現場氣氛高漲。（讀者提供）

為隆重其事，Anson Lo更帶來8位舞蹈員及兩位排舞師隨行一同演出，而演出期間大會更不停向現場觀眾射水，令現場氣氛高漲。最後，Anson Lo更提醒神徒記得飲水、搽防曬，再送上大心心為演出劃上句號。

最後，Anson Lo更提醒神徒記得飲水、搽防曬，再送上大心心為演出劃上句號。（讀者提供）

《WATERBOMB SINGAPORE 2025》於8月30-31日於聖陶沙西羅索海灘（Sentosa SilosoBeach）舉行！演出陣容包括知名Kpop歌手如GOT7成員JAY B、女團EXID、HUTA（BTOB李旼赫）及李泳知等。而Anson Lo是唯一一位香港代表，亦是首位香港歌手出席WATERBOMB海外站。WATERBOMB是一個以「水戰」為主題的音樂節，自2015年開始，每年於亞洲不同國家舉辦，並透過與觀眾「打水仗」互動來增加趣味性。