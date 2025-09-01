林家謙演唱會｜過萬人觀賞高空直播　破例安歌首度曝光新作

林家謙《White Summer》演唱會昨晚（31日）來到尾場，在高空吊車環節，家謙投入演唱《流離者的海》、《在空中的這一秒》、《doodoodoo》、《Make my da》、《空的形狀》。今次林家謙除了影相外，更在演唱會即席進行現場直播！唱到《在空中的這一秒》副歌時迎來觀眾大合唱，林家謙笑言：「Live嘅朋友都可以一齊唱㗎喎！」最高峰達近1萬5000人觀看直播，吸引大批未有入場的歌迷留言。

家謙直播演唱會。（葉志明 攝）

歌迷得知家謙有向觀眾席影相環節，滿場歌迷均舉起紙牌，不少人都寫上搞笑字句如：「你條灰底褲喺我度」、「吔蕉啦你！」、「提供上門剪指界服務」，展現家謙與歌迷間獨有的抵死對話風格，連家謙都不禁莞爾道：「好惡毒呀！你哋可唔可以尊重返自己呀！好重口味呀！」

大批歌迷準備了紙牌「寸」家謙。（葉志明 攝）

25首歌後，家謙來到分享環節，他先笑指大家已被「劇透」，無意再複述之前9場的說話，在觀眾起哄下，他可愛地說：「唔准笑呀你哋！」隨即解釋《White Summer》代表夏日變幻莫測、如人生無常的含義。家謙特別感謝兩位作詞人林夕和黃偉文，兩人分別為他創作了《夏日之子》和《春日部》歌詞，家謙指兩首歌的歌詞均十分貼合《White Summer》的主題，又特意安排為打頭陣及壓軸之歌。

向來不安歌的家謙竟為歌迷貼心破例安歌。（葉志明 攝）

向來重視歌迷意見的家謙今次詢眾要求，演唱了許多歌迷引頸以待的《四月物語》，尾場嘉賓為宣萱。家謙與宣萱合唱完《難兄難弟》和《在空中的這一秒》，待宣萱離去後，家謙調皮說：「高潮一浪接一浪、我哋唔好俾佢停啦好嗎？」家謙又增設了點歌環節，繞場一周後家謙即興演唱全首《拼命無恙》和《下一位前度》，發揮出色，沒練習這兩首歌的家謙讚自己道：「我唱得幾好！」向來不安歌的家謙今次竟增設了安歌環節，他坐於鋼琴前緩緩在舞台中央升起，見到觀眾未走驚訝道：「真係未走喎！」又指：「真係最後一首，冇歌啦！」說罷便彈唱《聽風》。落台後，歌迷再大嗌「Encore」，家謙再升上台抒發感受，他感謝大家入場觀賞「見證White Summer嘅蛻變」，並感謝全勤的歌迷及家人。家謙指沒有歌可唱，首度曝光新歌，他演唱了小半段副歌，風格感性夏傷，隨後說：「我哋下個章節再見！」直至11:41分才正式落幕。

向來不安歌的家謙竟為歌迷貼心破例安歌。（葉志明 攝）