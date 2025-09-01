林家謙演唱會｜宣萱做嘉賓為「無心插柳」　張栢芝極速應承狂練歌

林家謙《White Summer》一連10場紅館演唱會於昨晚（31日）圓滿結束。完騷後他接受傳媒訪問，期間當然不少得被問到重量級「姐姐」嘉賓名單，今晚尾場嘉賓為宣萱，家謙解釋到4、5場演唱《普渡眾生》期間，鋼琴出現意外未有升起，家謙情急之下要繼續說話暖場，他說：「我諗起死啦，講咩好呢？醒起我嗰日我睇宣萱嗰番說話，我儲低咗，因為覺得同我嘅演唱會主題不謀而合，我可以分享畀大家。無心插柳地諗起可以邀請宣萱嚟睇呢，見起佢之前訪問有聽我嘅歌。咁又諗，咦，佢有聽係咪識唱呢？唔問又唔知，問咗佢又Ok喎。唱咩呢，佢話《難兄難弟》，我話我6歲就係睇《難兄難弟》。」

宜萱成尾場嘉賓。（葉志明 攝）

林家謙完成一連10場紅館騷！（葉志明 攝）

家謙為歌迷準備了一個小小的「驚喜」，唱完《四月物語》後盲盒打開，正當大家滿心期待尾場嘉賓時，盲盒內卻空無一人。家謙指是故意設計，「盲盒打開冇見到嘉賓，所有嘅Twist（轉折）嚟。有時大家滿心歡喜，以為今天好好天，突然殺出雷暴黑雨，有時打開個盒係『吉』嘅，呢種落空嘅感覺最想喺最尾一場畀到大家。」他又體貼考慮到宣萱從舞台現身或會太大壓力，故安排她從觀眾席上台較輕鬆。

開香檳慶功。（葉志明 攝）

說到眾位「姐姐」之中，哪位令家謙最有驚喜，家謙直言是張栢芝。家謙透露張栢芝是他人生第一次買碟的女歌手，抱住一試心態邀請對方，沒想到栢芝一口答應，他說：「我當時抱住20%機率希望，問吓啫，問吓冇壞嘅，一問咗佢即刻Ok咗，仲好重視呢件事添，成日追住我嚟攞MMO（伴奏）、點樣練呀。可能太耐冇唱歌，想準備得好啲。當日聽到佢唱，嘩一聲！」家謙稱栢芝親自挑選《任何天氣》，他解釋：「隻歌佢揀，作為一隻舊啲電台歌，點解要爭取呢隻歌，係有原因，今次佢想喺呢個舞台度帶住呢份意義唱呢隻歌。」家謙感恩說：「很慶幸有呢啲姐姐陪伴我童年。」至於楊千嬅任嘉賓惹起部分歌迷微言，家謙則指沒有看到相關留言。

張栢芝驚喜現身林家謙演唱會做嘉賓。

張栢芝！

另外，家謙今次開騷大感滿意，給自己10分滿分。問到頭場出現較多舞台失誤，他承認見到歌迷留言確實有不開心，但最後樂觀面對，他說：「太多機關要配合，每一隻歌都唔同，非一般嘅複雜。第一晚見到大家回饋我自己係有少少唔開心嘅。整理（心情）後要吸收消化，諗諗有啲位未係做到最好，點樣再調整呢？鋼琴無電又係控制唔到，綵排唔會預計到，唔需要怪責任何人。去到第2、3場見大家鍾意清唱，試吓清唱成段。小小意外令我有得著同啟發我改編曲。」問到高空機關裝置申請過程，家謙透露亦有一定難度，「都頗難，申請好多程序，好後期先確定去做。」尾場開直播，家謙指想添添新意，「最後兩晚諗到開IG Live會唔會好玩呢？好似未試過有歌手紅館開騷同時開Live。」

家謙的「姐姐」名單極長！（葉志明 攝）

談到開騷前失聲，家謙說：「8月睇咗4、5次醫生。瞓唔到，把聲又唔好，恢復唔好，愈嚟愈心急，練唔到歌，有少少無助。（幾時開返聲？）11號先開返聲。」昨晚破例安歌，他說向來沒有安歌習慣，但見到觀眾堅持留下，故決定留低錫爆歌迷，他說：「頭先見到好多朋友完全唔走，我太過好心就心軟咗。」

9月3日生日的家謙幽默指要去長洲慶祝。好友Tyson Yoshi現身尾場，問到Tyson Yoshi約了家謙食生日飯未，家謙再搞笑說：「人哋有老婆仔女。（嘩！）咁講啫，未知係仔定女，貓都係仔仔嚟㗎嘛！」