姜濤國語單曲獲仙氣女神加持　床上玩十字緊扣滿足姜糖簡單愛訴求

入行7年多，姜濤終於如願以償，推出首支個人國語單曲《流浪星球》，同時亦滿足了姜糖集氣多年的「簡單愛」歌曲，令「19胎」未上架先哄動！日前出席台北活動時，與大家率先「異地接生」19胎，「鬼馬姜」更刻意隱藏歌名，跟姜糖大玩猜謎遊戲，歌名揭盅時當然令大家驚訝不已！

姜濤表示一直欣賞Y.Siu與Key Ng的旋律與歌詞，加上聽到姜糖們「愛的呼喚」，於是順勢推出情歌《流浪星球》。他說：「Fans一直希望我推出一首簡單的歌，沒有太多複雜元素，自己認為愛情是人生中最簡單純粹的元素，只是在我的作品中較少出現而已。」姜濤更寫包單《流浪星球》是國語限定曲目，不會再出廣東話版本，並說：「我一直想出國語歌，Demo也是唱國語，自己認為跟從這首歌給我的第一感受是最好，所以不想多作改動。」

至於為何挑選虐心主題，姜濤當然自有一番見解：「可能因為《流浪星球》的歌詞較直白，能夠讓聽眾感受到最直接、最真誠的情緒，所以驟眼看來算是虐心，但其實每個人都要有這些過程與經歷才能成長。其實不單單是愛情，人生中有很多道理也需要到達某個階段才能有所頓悟。」

雖然感情經歷不算豐富，姜濤卻認為領悟力與拍拖次數無關，一字記之曰—心！他說：「就算有些人拍了很多次拖，他們也未必明白何謂愛情。其實這首歌也不盡然是只講愛情，我覺得人總會在某個階段醒覺，視乎你在過程中經歷過甚麼事，所以與拍拖次數無關，反而是看你能夠從中領略多少，以及你是否願意思考到底情為何物。」姜濤續說：「尤其是男生，總是像個小朋友，但由男生變成男人的其中一個過程，就是你怎樣看待愛情，不只是你喜歡誰，而是你願意為對方作出取捨與抉擇，所以每個經歷都是一個機會去認清自己，怎樣才能令自己變得更好！」

既然《流浪星球》以「簡單愛」為主題，MV方面同樣簡單樸實，邀得林宣妤擔任女主角，上演一段浪漫又簡單的愛情故事。姜濤說：「MV導演也跟我分享一些自己及朋友的感情經歷，為了貼合歌詞的情景，MV不想有太多複雜及抽象的意境，只想以一個簡單的愛情故事呈現一段關係的緣起緣滅。」

MV中講述一對小情侶，熱戀期時當然不乏甜蜜片段，包括在床上拖手仔、糖黐豆睇戲、跟愛貓玩耍等Sweet爆場景，同時也跟現實中的情侶一樣，經常為了瑣事吵架，姜濤更發火將枱面的東西掃落地，情緒切換到位，演技大爆發！除了展示情侶相處日常外，姜濤以白裇衫打呔Look深情獻唱，加上在手腕繫上繃帶，將愛情的痛苦表露無遺。姜濤為了滿足Fans訴求而專誠推出首支國語歌《流浪星球》，姜糖們一定要到各大音樂平台收聽，回應偶像「愛的呼喚」，而MV中簡單而寫實的愛情故事同樣值得深思！

「大馬女神」林宣妤（Serene）在2017年參選《國際中華小姐》獲得亞軍後簽約TVB，但之後她一度離巢回流馬來西亞發展，直至2021年初簽約成為李澤楷旗下經理人公司藝人，但自從升呢做「楷女郎」後謠言不絕，更一度傳出懷孕，其後林宣妤曾爆Seed否認傳聞。

