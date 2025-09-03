Cardi B涉襲擊保安案獲判無罪　離開法庭不滿提問搶筆發火掟記者

美國饒舌天后Cardi B一向言行出位，近日她就2018年涉嫌襲擊女保安上庭接受審訊，而她在庭上的對答、表情及每日造型，都成為網民焦點，更有人指看Cardi B就如看綜藝喜劇。經過一輪審訊後，美國時間昨日（2日）Cardi獲判無罪，不過審訊過後，因不滿記者提問內容而向記者發火掟筆。

Cardi B在庭上的對答、表情及每日造型，都成為網民焦點。（VCG）

大批網民指看Cardi B在庭上的對答，就如看綜藝喜劇。（X)

事發時，當時懷孕的Cardi到醫院做產檢，期間涉嫌襲擊一名女保安Emani Ellis。事後Ellis指控被Cardi 3吋長的指甲抓傷面頰，並向她吐口水及出言侮辱，並要求索償2400萬美元（約1.8億港元）賠償。Cardi於庭上否認控罪，指自己只是與保安口角沒有出手，並強調自己才是受害者，聲稱保安跟蹤與偷拍她，完全不尊重她的隱私。今次贏了官司，Cardi審訊完畢後於庭外受訪時表示：「我整日工作，而我為錢、我的仔女、我關心的人努力工作。所以你想都不要想誣告我，再有人挑釁或散布謠言，我絕對不會姑息，必定以更嚴厲、更徹底法律行動追究到底！」

Cardi在獲判無罪後，在庭外發表感想。（X)

不過正準備離開法庭時，期間有庭外記者問她目前是否懷孕以及有關她與歌手前夫Offset與新歡Stefon Diggs的三角關係時，Cardi聞言後立即發火，更即時搶走另一記者的筆，然後掟向發問問題的記者，保鏢見狀即時帶走Cardi上車，期間Cardi對着記者高呼：「停止對我不敬！」