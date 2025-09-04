杜德偉演唱會｜好友拍片撐場　張學友即唱《信自己》《鍾愛一生》

杜德偉（Alex）相隔10載再踏紅館，於下月18、19舉行2場《杜德偉Get Up巡迴演唱會香港站》，門票已於近日(2號)開賣。為祝賀Alex出道40年這個大日子，一班老朋友不約而同拍片享與Alex分享一些合作點滴。當中好友包括同期出道的張學友、自幼已視Alex為偶像的張繼聰、一曲《信自己》唱至街知巷聞的葉蒨文（Sally）、曾為自己伴舞的陳瑞輝Frankie@MIRROR，還有沒太多人知道兩人曾有電影合作的麥𠗕龍Juno，對於這班在人生路上相交的友好、工作夥伴，Alex衷心感謝一路走過來，有他們的支持和相伴。

杜德偉（Alex）將於下月18、19舉行2場《杜德偉Get Up巡迴演唱會香港站》。（大會提供）

學友與Alex同在80年代出道樂壇，私底下有一班共同認識的好朋友，學友形容Alex是一位少見善良的人，每一次見面，他都會令身邊的朋友帶來歡樂，很窩心的暖男。他所唱的歌曲作品之中，很多都在歌迷心目中留下深刻印象，學友更隨口便唱出Alex的經典金曲《信自己》和《鍾愛一生》。

學友隨口便唱出Alex的經典金曲《信自己》和《鍾愛一生》。（影片截圖）

Alex與Sally當年合唱的《信自己》唱至街知巷聞，成為不少樂壇頒獎禮大贏家，一對絕配拍檔，這歌的成功至今仍今Sally津津樂道的說：「我同Alex合唱《信自己》真係周圍唱、周圍跳，我地唱咗好多次《信自己》，嗰陣時可以成日跳舞、唱歌，所以我好開心同Alex 合唱咗呢首咁精彩嘅作品。一個美好嘅回憶。」

Alex與Sally當年合唱的《信自己》唱至街知巷聞，想起周圍唱周圍跳的日子。（影片截圖）

一直視Alex為偶像的張繼聰坦言不只一次向全界表白對他的愛戴，絕對是他的忠粉，由Alex的廣東歌時代的作品，如《影子舞》、《如泣如訴》⋯⋯早已是他在演藝學院時考試必唱的歌曲，到後期滾石年代所品的國語歌曲，盛載了他不少青春回憶，卡拉ok必唱，甚至影晌他後期在音樂上的創作。

一直公開視Alex為偶像的張繼聰，當然要拍片支持。（影片截圖）

更教埋囡囡跳《信自己》。（影片截圖）

阿聰更得意洋洋的說：「我作為一個負責作的家長，我聽過嘅好嘢，我一定推介埋俾我下一代！」隨著熟悉的《信自己》音樂晌起的剎那，驚現阿聰與囡囡Kakaball 跟隨《信自己》的強勁拍子，兩父女步伐一致的舞動起來，一於用行動來撐偶像，令Alex感覺驚喜、窩心。

麥浚龍與Alex的合作，緣於一部兩人合作的電影，這部電影大家好快會睇到。（影片截圖）

至於麥浚龍與Alex的合作，緣於一部兩人合作的電影而相交，在Juno眼中Alex是一位十分了解知道如何用肢體說話的音樂人，彼此的溝通更可以用音樂作不同的情感比喻，而Alex歌曲之中，《無心傷害》是他最深印象的一首，其獨特的聲線很動聽。

陳瑞輝Frankie@MIRROR在當舞蹈員時，有跟過Alex跳，體驗過他寵粉行徑。（影片截圖）

陳瑞輝Frankie@MIRROR早在他當舞蹈員時已互相認識，他眼中的這位前輩歌手，對自己表演的熱誠和認真，很值得作為後輩的他學習。他也很疼錫他的fans，對他們一班dancers也很照顧。其實事前Alex並不知道這班友好特地拍視頻跟他打氣，分享那些年開心點滴，所以當他看見大家這些心意之後好surprise，讓他可以重溫那些年的美好回憶。而他也樂於在個人的網絡平台放上足本與大家一起分享這開心moment。

Alex的確寵粉，在美國演唱會更走到台下跟粉絲近距離接觸。（大會提供）

此外，Alex剛剛在美國洛杉磯和三藩市完成兩場巡唱，對上一次個唱在美加已是10年前，故當地的觀眾反應特別熱烈，可惜最後因演唱會超時未能encore，觀眾意猶未盡，一度不願離場，Alex也感到無奈，惟有下一次再有檔期給fans補償。