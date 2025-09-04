沙治奧拉莫斯出歌進軍樂壇盼奪格林美獎　歌詞充滿對皇馬愛恨情仇

現年39歲的前皇馬隊長沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos）去年離開西維爾後，在今年2月加盟墨西哥超級聯賽的蒙特雷（Monterrey），球員生涯正步入黃昏期，日前他推出了單曲《CIBELES》進軍樂壇，令不少球迷及樂迷大感驚訝。

沙治奧拉莫斯去年離開西維爾後，在今年2月加盟墨西哥超級聯賽的蒙特雷。（IG圖片）

沙治奧拉莫斯日前推出了單曲《CIBELES》進軍樂壇。（IG圖片）

沙治奧拉莫斯接受外媒訪問時，透露期望有朝一日能贏得格林美音樂獎：「我是樂天派，經常對人說要有夢想，會相信自己以教練身份贏歐聯冠軍，但在此前，未來數年應會獲格林美頒發獎座。我感到這個時候的自己要做音樂，未來5至7年會是這樣，因為可以留在屋企，一個工作能夠同時間與家人分享時光。」

沙治奧拉莫斯期望朝一日能贏得格林美音樂獎。（MV截圖）

沙治奧拉莫斯在新歌中使用了大量Auto-Tune。（MV截圖）

沙治奧拉莫斯在新歌中使用了大量Auto-Tune，有不少網民指沙治奧拉莫斯的歌聲令人耳朵流產，不過MV推出短短4日便累計了超過380萬點擊。有球迷發現歌詞似乎唱出對皇家馬德里的愛恨交纏，除了歌名《CIBELES》代表了皇馬慶祝奪冠的地方，當中歌詞提及「有些事情我沒有告訴你，但仍然很痛苦，我從來不想離開，你讓我飛，我會為你殺，你讓我飛」、「我寧願站著死，也不願跪著活著。我會付出我的心，即使它被損壞了」、「一場比賽持續90分，我給了你90分，比預期多了3分」。有球迷認為沙治奧拉莫斯在2014年歐洲聯賽冠軍盃決賽對陣馬德里體育會時，在補時第93分鐘攻入的關鍵頭槌，當時皇馬憑這入球將比賽帶進加時，最終奪得隊史第10座歐聯冠軍。

MV中有大量沙治奧拉莫斯效力皇馬時的畫面。（MV截圖）

亦有2014年贏得第10座歐聯冠軍的畫面。（MV截圖）

沙治奧拉莫斯曾效力皇馬長達16年，曾是球隊的隊長和精神領袖，更助皇馬贏得了包括4次歐冠盃在內的眾多榮譽，但最終因續約問題而離開。而歌曲最後 沙治奧拉莫斯似乎亦在痛苦尋找到平靜，並指無論如何都希望有朝一日能重返皇馬。有大批皇馬球迷聽到歌曲後，都為沙治奧拉莫斯感心痛：「你永遠是我們的隊長」、「皇馬的歷史上不能沒有沙治奧拉莫斯，你是一位活生生的傳奇」、「不要因為結束而哭泣，微笑吧，因為它已經發生過」。