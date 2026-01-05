Air Supply香港演唱會2026｜門票獨家優惠+購票連結+座位表

Air Supply 50週年巡迴演唱會將於2026年1月9日在麥花臣場館舉行，01會員享有獨家9折，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



空中補給（Air Supply）50週年巡迴演唱會將於2026年1月9日在麥花臣場館舉行（King Entertainment@Facebook）

Air Supply演唱會2026香港｜詳情

澳洲經典雙人組 Air Supply 即將於 2026 年 1 月重返香港！由 Graham Russell 與 Russell Hitchcock 帶領，這場「50週年世界巡演」將在麥花臣場館溫馨登場。這不只是一場演唱會，更是一場橫跨 50 年、與青春回憶的浪漫對話。

演唱會日期：2026年1月9日

演唱會時間：晚上19:30

演唱會地點：麥花臣場館

門票價錢：HKD1,598／1,298／998

01獨家9折門票：$1,438 (原價$1,598)

Air Supply演唱會2026香港｜座位表

空中補給（Air Supply）50週年巡迴演唱會座位表（King Entertainment@Facebook）

空中補給（ Air Supply） 演唱會2026香港 | 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。

