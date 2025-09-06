2025 TMA｜Aespa IVE炸台演出　甄子丹首度參與K-POP盛事

韓國音樂盛典《2025 The Fact Music Awards》，將於2025年9月20日（星期六）假澳門戶外表演區舉行，門票火速售罄。日前大會又公布一個絕密演出內容，以及頒獎嘉賓名單，當中包括國際動作巨星甄子丹。

甄子丹將首度參與K-Pop界盛事，擔任頒獎嘉賓。（大會提供）

《2025 The Fact Music Awards》的籌備工作正進行得如火如荼，大會在製作上所動員的人力物力，務求令今年度的TMA音樂頒獎典禮，成為全澳門歷年來最大型演出活動。而近日大會加推因應製作需求而預留的座位、視線受阻區域，以及包廂位置，令早前向隅的樂迷，可以把握最後機會，撲飛入場。

大會預告IVE的李瑞，將與NMIXX圭真首度合作，這個「忙內組合」將會攜手演繹太妍〈To.X〉。（大會提供）

作為澳門首個戶外30,000人大型演唱活動，TMA在演出內容上特意傾盡心思，務求讓樂迷能歡度一個愉快、難忘的晚上。今年2025 TMA為傳遞「One Fact One Love」訊息，特別設立多個一夜限定舞台，其中誓必成為熱話的，必數橫掃全球榜單的K-POP代表女團代表—— IVE李瑞及NMIXX圭真的首度合作，這個「忙內組合」將會攜手演繹太妍〈To.X〉，展現強勁的vocal實力，呈現反差魅力，以細膩而抒情的嗓音俘擄全球粉絲的心。另一誓必成為觸目演出項目，還有ZEROBASEONE成員章昊及Ricky將一同演繹方大同作品、包含「愛」真正意義的歌曲〈特別的人〉，他們將以飽含情感的嗓音，歌唱對「愛」的真摯感受。

韓國超人氣女團aespa亦會出席《2025 The Fact Music Awards》。（IG@katarinabluu）

演出項目吸睛外，頒獎嘉賓同樣充滿驚喜。甄子丹精通武術之外，音樂造詣亦十分之高，過去亦經常在社交媒體分享他彈琴的片段，而他的家裡各人也有很深厚的音樂底子，太太擁有8級鋼琴，子女亦遺傳了他們的音樂天份，細仔甄濟嘉鋼琴了得，大女甄濟如2023年出道成為唱作女歌手，亦包辦了專輯內大部份歌曲的創作。今年TMA的演出陣容鼎盛，是歷年之最，大會希望邀請重量級頒獎嘉賓，負責頒發這次《2025 The Fact Music Awards》中最重要的獎項，由於甄子丹和他的動作電影在韓國非常受歡迎，亦有很多韓國藝人是他的粉絲想跟他合作，在當地人氣非常高，配合他與音樂的淵源，所以找他來頒獎自然是不二之選。

《2025 The Fact Music Awards》加推門票詳情

日期︰2025年9月20日（星期六）

時間︰晚上7時

地點︰澳門戶外表演區

票價︰$42,800 (包廂) / $2,299 / $1,999 / $1,599 / $1,299 / $999 / $799

發售日期︰2025年9月8日（星期一）

門票將於指定售票平台︰CITYLINE、大麥、Fantopia 公開發售